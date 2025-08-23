Kayyum döneminde Aziz İhsan Aktaş'a tartışmalı ruhsat

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklanan, İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen ve verdiği ifadeler çok sayıda kişinin tutuklanmasına gerekçe yapılan Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

4 Haziran'da ev hapsine alınan ve dün ev hapsi kararı da kaldırılan Aziz İhsan Aktaş'ın, 2000’li yıllarda hızla yapılaşan Kayapınar’da müstakil evlerin yıkılarak yerine siteler ve apartmanların yapılması süreci devam ederken, Aktaş bu evlerin arasında bulunan ve daha önce yakılan iki katlı bir evi satın aldığı öne sürüldü.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Aktaş, bu evlerin arasında bulunan ve daha önce yakılan iki katlı bir evin arsasını satın aldı.

KAYYUM DÖNEMİ AVANTAJI

Binayı inşa etmek için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunan Aktaş’ın kardeşi Doğan Aktaş, kayyum döneminde aldığı arsaya özel plan değişikliği yaptırdı. Normalde en az 1500 metrekare olması gereken arsa, yalnızca 600 metrekareye temel kazılarak lüks bir bina inşa edilmiş.

Daha sonra Kayapınar Belediyesi’ne yapılan başvuruyla 1/1000’lik imar planı üzerinden yapı ruhsatı çıkarıldı ve bina şirket merkezi olarak kaydedildi. Aynı bölgede arsaları bulunan diğer iki kişinin başvurusu ise 1500 metrekare şartını taşımadıkları gerekçesiyle reddedildi.

RUHSAT İMAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI

Kayapınar Belediyesi’nin kayyum yönetiminde olduğu dönemde ruhsat alan bina, imar yönetmeliğine aykırı olmasına rağmen Doğan Aktaş adına kaydedildi. Şirket merkezi, ilçenin Diclekent Bulvarı’nda bulunuyor.