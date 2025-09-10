Kayyum dünya basınında geniş yer aldı

Haber Merkezi

Dünya basını yaşananları, "iktidarın muhalefete yönelik baskı kampanyası" olarak yorumladı. Reuters, Türkiye’de muhalefete yönelik basıların son bir yılda arttığını belirterek, dünkü olayların ardından Borsa İstanbul endeksinin yüzde 3 değer kaybettiğini belirtti.

Euronews, haberlerinde "Türkiye’de internet, İstanbul’da polis ile CHP’liler arasındaki gerginliğin ardından hükümetin hız düşürme uygulaması nedeniyle yavaşladı. Yetkililer, pazar günü polisle muhalefet destekçileri arasında yaşanan çatışmaların ardından ülke genelinde 12 saat süren yaygın bir internet yavaşlatma (throttling) uyguladı” ifadelerine yer verdi.

AP haberinde, Gürsel Tekin’in binaya girişi sırasında dikkat çeken polis müdahalesini başlığa çekti ve haberde "Polis, Türkiye’nin ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanlığı binasında onlarca partiliyi dağıtmak için biber gazı kullandı” denildi.

Katar merkezli Al Jazeera, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan CHP’lilere yönelik polis müdahalesine geniş yer verdiği haberinde şunları aktardı: "Türkiye’nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’daki il başkanlığı önünde toplanan kalabalık, mahkemenin üst düzey bir partiliyi görevden alma kararını protesto ederken polisle karşı karşıya geldi. Polis biber gazı kullanırken çok sayıda gösterici gözaltına alındı.”