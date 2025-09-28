Kayyum ekosistemi tehdit ediyor

HABER MERKEZİ

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi’nin Newroz Parkı’ndaki ağaçları kesmesi tepkilere neden oldu.

Van Ekoloji Derneği (EKO-DER) ağaç kıyımının gerçekleştiği yerde açıklama yaptı.

EKO-DER Van Şube Eşbakanı Dilek Akdağ, kayyum yönetiminin "yol genişletme" gerekçesiyle onlarca ağacı kestiğini söyledi. Dilek Akdağ, "Söz konusu ağaçlar hhiçbir bilimsel değerlendirme, çevresel etki analizi gerçekleştirilmeden doğrudan kesilmiş, rantiyeci yandaş müteahhitlerine daha fazla kar sağlamak adına geri dönüşü olmayan bir doğa tahribatına imza atılmıştır” dedi.