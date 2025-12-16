Kayyum elden para dağıttı!

Haber Merkezi

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, kayyım yönetimindeki Batman Belediyesinde personele elden para dağıtıldığını iddia etti, görüntüleri paylaştı. Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Murat Sütçü’nün belediye üniforması giyen personele elden para dağıttığını belirten Oduncu şunları söyledi:

“Bu kez, görüntülerle soruyoruz. Bu paralar kimin parasıdır? Belediyenin hangi bütçesinden, hangi kalemden çıkmıştır? Bu dağıtımın hukuki dayanağı nedir? Neden elden ve kayıt dışı şekilde dağıtılmaktadır? Bu paralar personele hangi gerekçeyle verilmiştir: ödül mü, teşvik mi, rüşvet mi? Aynı para tüm personele mi, yoksa belirli kişilere mi dağıtılmıştır? Bu dağıtım sırasında muhasebe kaydı, resmi evrak, imza föyü var mıdır? Sayıştay, İçişleri Bakanlığı ya da ilgili denetim birimleri bu durumdan haberdar mıdır?”

Oduncu sözlerinin devamında “Belediye bütçesi, kayyımın arka bahçesi değildir. Bu görüntüler, kayyım rejiminin Batman’da yarattığı çürümüşlüğün fotoğrafıdır. Bu usulsüzlüklerin hesabı sorulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.