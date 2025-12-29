Kayyum, eşbaşkana tazminat davası açtı

Haber Merkezi

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Tuncay Akkoyun, belediye taşınmazlarının satışını eleştiren ve bunu "hırsızlık" olarak niteleyen Eşbaşkan Devrim Demir’e tazminat davası açtı.

Eşbaşkan Devrim Demir belediyeye ait taşınmazların satışa çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından "Mardin kayyumu talana devam ediyor. 5 memuru ile belediyeye ait taşınmazları satılığa çıkaran zihniyeti geçmiş pratiklerinden de iyi tanıyoruz. Tek varlık gerekçeleri talan ve hırsızlıktır" paylaşımı yapmıştı.

Kayyum Akkoyun, söz konusu paylaşım hakkında şikayette bulundu. Kayyum, Demir’den "DEM Parti eski meclis üyesi" olarak bahsettiği şikayet dilekçesinde "kişilik haklarına saldırı" ve "devletin kamu görevlisi olarak tarafıma tevdi etmiş olduğu makamı toplum nezdinde lekeleyerek küçük göstermeye çalıştığı" iddialarında bulundu. Kayyum, Eşbaşkan Devrim Demir’in kendisine 25 bin lira tazminat ödemesini istedi.