Kayyum eylemlerinde gözaltına alınan çocuğa polis şiddeti: Eline altı dikiş atıldı

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik kayyum atamalarına tepkiler devam ediyor.

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde dün gerçekleştirilen protesto eylemleri sırasında gözaltına alınan 17 yaşındaki E.Ö., götürüldüğü emniyette darp edildiğini ve copla vurulması nedeniyle elinin yarıldığını belirtti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eline 6 dikiş atılan E.Ö., lavaboya gitmek için nöbetten ayrıldığı ve uzaklaştığında 2 sivil polis tarafından gözaltına alındığını söyledi. E.Ö., "Dün saat 3 buçuk 4 gibi nöbet eyleminin biraz uzağında lavaboya gittiğim sırada iki sivil polis tarafından gözaltına alındım. Önceki gün nöbet eyleminde halay başını çekiyordum. Halayda; sarı, kırmızı ve yeşil renkleri açtık. Beni aldıklarında 'Fazla göze batıyorsun' dediler. Beni gözaltına aldılar, daha sonra küfür edip beni darp ettiler" ifadelerini kullandı.

"DEM PARTİ'Yİ BIRAKACAKSINIZ"

Kendisini gözaltına alan polisler tarafından ve götürüldüğü emniyette darp edildiğini ifade eden E.Ö., "Copla beni dövmeye başladılar. Kafama ve yüzüme darbeler indiğinde elimle kendimi korumaya çalıştım. Bu sırada avuç içim parçalandı. Daha sonra beni Mardin Emniyeti'ne götürdüler. Emniyette bana, 'DEM Parti'yi bırakacaksınız. Oradan da Nöbet alanına gitmeyeceksiniz' dediler. Ben de onlara belediyemizi vermeyene kadar gitmeyeceğimizi söyledim" diye konuştu.

ELİNE 6 DİKİŞ ATILDI

Emniyette bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen E.Ö., hastaneye kendi imkanlarıyla giderek eline baktırdığını söyledi. Eline 6 dikiş atıldığını dile getiren E. Ö., hastaneden çıkar çıkmaz yine nöbet alanına geldiğini söyledi.

"BELEDİYEMİZİ TEKRAR ALMAK İÇİN BURADA DURUYORUZ"

"Bizler, belediyemizi tekrar almak için burada duruyoruz. Kendi özgürlüğümüzü istiyoruz. Kayyımların halkımızın iradesini çalmasını istemiyoruz. Onlar ne kadar çalsa bizde o kadar direneceğiz" dedi.