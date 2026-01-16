Kayyum gerekçesi çöktü

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bahçesaray Belediyesi'ne 29 Kasım 2024’te Eş Başkan Ayvaz Hazır hakkında açılan davaları gerekçe göstererek görevden uzaklaştırmıştı. Bakanlık işleminin dayanağı olarak, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası ile Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yapılan yargılama gerekçe gösterilmişti.

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanabilmesi için isnat edilen fiillerin doğrudan belediye başkanlığı göreviyle ilgili olması gerektiğine dikkat çekti. Kararda, belediye başkanına yöneltilen suçlamaların görev kapsamında işlendiğine dair herhangi bir somut bilgi ya da belgenin dosyaya sunulmadığı vurgulandı.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Kararda ayrıca, kayyum atamasına dayanak yapılan ceza kararının da hukuki geçerliliğini yitirdiği belirtildi. Belediye Eşbaşkanına verilen “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” cezasının, Anayasa Mahkemesi’nin bu suç tipini iptal etmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldığı ve Eşbaşkan hakkında beraat kararı verildiği hatırlatıldı. Devam eden propaganda davasının ise görevle doğrudan bağlantılı olmadığına dikkat çekilerek, bu gerekçeyle görevden uzaklaştırmanın Anayasa’nın 127’nci maddesine ve Belediye Kanunu’na aykırı olduğu ifade edildi.

TAZMİNAT KARARI

Mahkeme, Van 5. İdare Mahkemesi’nin davanın reddine ilişkin kararını kaldırarak, İçişleri Bakanlığı’nın işlemini iptal etti. Ayrıca Bakanlığın, belediye başkanına yaklaşık 7 bin TL yargılama gideri ile 30 bin TL vekâlet ücreti ödemesine karar verildi.

Karar oy birliğiyle alınırken, İçişleri Bakanlığı’na Danıştay yolu açık bırakıldı.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIR

Dosyanın avukatı Medeni Gür BirGün'e yaptığı açıklamada, görevle alakalı bir suç işlenmediği sürece görevden uzaklaştırma kararının uygulanamayacağını kaydetti. Gür, "Bu haliyle kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın kayyum atamalarına ilişkin, görevden alınan belediye başkanlarının göreve iadesinin önünde “bir sakınca olmadığı” yönündeki açıklamaları, tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yıldız’ın sözlerine ilişkin konuşan yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, "1-2 kişinin görevine iade edilmesi kayyum siyasetinin sona erdiği anlamına gelmez" dedi. Ahmet Özer ise kayyum uygulamasının kişisel değil toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı.

∗∗∗

13 BELEDİYE KAYYUMDA

DEM Parti belediyelerine atanan kayyumlar

• Hakkari Belediyesi

• Dersim Belediyesi

• Mardin Büyükşehir Belediyesi

• Van Büyükşehir Belediyesi

• Siirt Belediyesi

• Bahçesaray (Van) Belediyesi

• Halfeti Belediyesi

• Batman Belediyesi

• Akdeniz (Mersin) Belediyesi

• Kağızman Belediyesi

CHP’li belediyelere atanan kayyumlar

• Ovacık (Dersim) Belediyesi

• Şişli Belediyesi

• Esenyurt Belediyesi