Kayyum Gürsel Tekin başvurdu, ilçe seçim kurulu reddetti: "Tek yetkili Genel Merkez"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuru reddedildi.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Tekin'in avukatları aracılığıyla İstanbul İl Kongresi düzenlemek için ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, seçim organize etmek için tek yetkili merciinin CHP Genel Merkezi olduğuna dikkat çekti.

10 Eylül 2025 tarihinde Tekin’in avukatı Barış Demirkuş tarafından yapılan başvuruda CHP olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin düzenlenebilmesi için gerekli evrak ve belgelerin İstanbul İl Başkanlığı, il yönetim ve disiplin kurulları adına çağrı heyeti üyesi ve başkanı Gürsel Tekin’e verilmesi talep edildi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. Maddesi, YSK 2020/505 ve 2017/353 sayılı kararları CHP İç Tüzüğü gerekçe gösterilerek CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın seçim işlemlerinde muhatap olmayacağı, tek yetkilinin CHP Genel Merkezi olduğu belirtildi.

"TEK YETKİLİ GENEL MERKEZ"

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karara gerekçe olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve kongre yönetmeliğinden anlaşıldığı üzere bahsi olağanüstü kongreye ilişkin parti adına seçim iş ve işlemlerine yetkili merci merkez yönetim kurulu olan CHP Genel Başkanlığı olup seçim kurulu başkanlığımızca yasa gereği yapacağımız yazışma vs. tüm seçim iş ve işlemlerinde muhatap CHP İstanbul İl Başkanlığı değil Merkez Yönetim Kurulu olarak CHP Genel Başkanlığıdır. Bahsi geçen talebe ilişkin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 10. ve 21.maddesi gereği Başkanlığımızca incelemesi devam eden başvuru evraklarının ilgili olağanüstü seçimde parti adına yetkili olan veya olmayan parti görevlilere, delegelere, üyelere verilmesine yönelik ‘yasal düzenleme bulunmadığından talebin kesin olarak reddine karar verilmiştir"