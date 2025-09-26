Kayyum Gürsel Tekin: "Beni zorlamayın"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Özgür Çelik hakkındaki ihtiyati tedbir kararına itirazın reddedilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Tekin "Ben suç işlemedim ki kendimi savunayım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin yaptığı itirazların İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde duruşmalı olarak görülmesi kararlaştırıldı. Bugün görülen duruşmada 'ihtiyati tedbir' kararına karşı yapılan itiraz reddedildi. Kararın ardından Gürsel Tekin işgal ettiği CHP'nin Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, "Biz emeğimizle, sokakta alın terimizle, İstanbul'u karış karış Türkiye'yi karış gezen 6 yılını Türkiye coğrafyasında 110 bin kilometre emek sarf ederek mücadele eden bir arkadaşınızım" dedi.

‘BİR SAVUNMA İÇİN KARŞINIZA ÇIKMADIM’

Gürsel Tekin, “Bugün ben ve çok kıymetli iki arkadaşım, bir savunma için karşınıza çıkmadım. Savunma sadece suç işlerseniz, savunma yaparsınız. Bizim başladığımız günden itibaren tek yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu, emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza ve müdafaa etmekle geçmiştir. Gerek Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki (YDK) arkadaşlarımız gerekse Merkez Yönetim Kurulu’ndaki (MYK) arkadaşlarımızın çoğunu birebir tanıyorum. Arkadaşlarımızın farklılık hikayeleri son 10 yıla dayalıdır. Biz kuruluşundan itibaren, herkes de biliyordur. Onun için biz arkadaşlarımız gibi Baykal'ın elinden tutarak, Kılıçdaroğlu'nun elinden tutarak, liderlerin elinden tutarak siyaset yapan insanlar değiliz" şeklinde konuştu.

‘BENİ ZORLAMAYIN SİZDEN RİCA EDİYORUM’

Tekin, "Bize gönderiyorsunuz. Ne göndermişsiniz? Gerçekten acıyorum. Gerçekten acıyorum. Mesela, işte şu maddeler. Önce Genel Başkan çıkıyor ekranda ‘Attım’ diyor. Düşünebiliyor musunuz? Attım diyor. Hemen ekranda baktım, üyeliğimiz var. 2 saat sonra baktım, üyelik yok. Tarihe baktım. Sonra, büyük olasılıkla yanlışlarını fark edince, bu sefer ne yaptılar? Efendim, ‘savunma göndereceğiz’ Ne savunması gönderiyorsunuz? Hayırdır? Kime gönderiyorsunuz? Savunmayı biz kime yapacağız? Merak ediyorum. Yani gerçekten dilim söylemeye varmıyor. Beni zorlamayın. Sizden rica ediyorum. Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Tertemiz insanları kimin karşısına götüreceksiniz? Farkında mısınız? Genel Başkanım, bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz? Onun için bu bir savunma değildir. Ben parti yönetiminin ve başta Genel Başkanımız yöneticiler olmak üzere şunu beklerdim ama açık ve net söylüyorum. Bugün yüzlerce arkadaşımıza tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta 24 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Zeki Şen'i, Erkan'ı disipline veriyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olan bunlarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız? Neden? Bakın bir daha söylüyorum. Özellikle bizim mahalleye yakın olan medya, yalan, yanlış, iftira bir daha yaparsanız hukuksal haklarımı kullanmak zorunda kalırım" dedi.