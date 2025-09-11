Kayyum Gürsel Tekin: Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, açıklamalarda bulundu.

Tekin, "Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum" dedi.

"Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız" diyen Tekin, "Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur" ifadelerini kullandı.

Tekin, "En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz" dedi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti.

Kararı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Kendisine 'geçici heyet' diyen kayyumun görevi şu an itibarıyla yok sayılıyor. Olmayacak bir görev halinde şu an" ifadelerini kullandı.