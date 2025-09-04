Kayyum Gürsel Tekin: CHP il binasına polisle girmem oraya nasıl gireceğimi biliyorum

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, dün itibariyle "göreve başladı".

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Benim vekilim Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır” sözlerine karşın, partililer il binasında nöbet tutmaya başladı. Hürriyet'e açıklamalarda bulunan kayyum Gürsel Tekin, "Polisten yardım alacak mısınız?" sorusunu, "Ben CHP il binasına hiçbir zaman polisle girmedim, girmem. Baba ocağı hepimizin evi, oraya nasıl gireceğimi biliyorum" diye yanıtladı.

"KARDEŞLERİMİZLE KAVGA ETMEK İÇİN GÖREV ALMADIK"

Gürsel Tekin, İl Başkanı Özgür Çelik’in “Görevimizin başındayız, buradayız” şeklindeki ifadesini, “İl merkezi hepimizin binası. Biz kardeşlerimizle kavga etmek için görev almadık. Sorunları çözmek, kardeşlik hukukunu geliştirmek için görev aldık. Bugünden itibaren görevimize başladık. O bina hepimize yeter” sözleriyle değerlendirdi.

"KEŞKE PARTİMİZ ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMESEYDİ"

Yaşanan sürecin ana kurultay davasını etkileyip etkilemeyeceği ve CHP’li başkanların tutuklandığı bir dönemde kendisinin kayyumluğu kabul etmesinin CHP’yi kilitleyeceği yolundaki tartışmalara da yanıt veren Tekin, “Hukukçu değilim. Böyle bir tartışma içine girmem. Bu sorunun sebebi ben ve 4 arkadaşımız değiliz. Keşke bu duruma gelmeseydik. Keşke partimiz adliye koridorlarına düşmeseydi. Amacımız bir yeni bir garabet, yeni bir tartışma yaratmamaktır. Hep birlikte, dayanışma içinde olacağız” dedi.

"BEN CHP İL BİNASINA HİÇBİR ZAMAN POLİSLE GİRMEDİM, GİRMEM"

Gürsel Tekin, il binasına gelişinde tepki görüp görmeyeceği konusunda "Zaten hep dışarıda çalışıyoruz. Biz kucaklaşmaya geliyoruz. Dışarıda da çalışırız, il binasına da geliriz. Ben CHP’lilerden tepki görmem. Bir CHP’li olarak biliyorum. Bana güvenleri tam" şeklinde konuştu.

"Özgür Çelik’i aradınız mı?" sorusu üzerine "Henüz aramadım. Elbet bir gün hepsini de arayacağım. Biz aynı ailenin evlatlarıyız” mesajını verdi. Tekin “Polisten yardım alacak mısınız?" sorusunu da “Ben CHP il binasına hiçbir zaman polisle girmedim, girmem. Baba ocağı hepimizin evi, oraya nasıl gireceğimi biliyorum” diye cevapladı.

"İHRACIM SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

CHP Lideri Özel’in, kendisinin disiplin kuruluna verilerek partiden ihraç edildiğine yönelik sözlerini şöyle yorumladı:

“Bana bir tebligat olmadı. İhraç, sözlü tebligatla olmaz. İhracım söz konusu bile olamaz. Ne yapmışım. Yolsuzluk mu, hukuksuzluk mu? Bir tarafın disipline verilmesi için parti disiplinine uymaması lazım. Yaşanan sorunların bir parçası olması lazım. Çok şükür bu sorunların bir parçası değilim. Genel Başkanımla polemik içine girmek istemiyorum ama ben bir CHP üyesiyim.”

Tekin, CHP adına atacakları adımları anlatırken “Bundan sonraki yol planımızda geçmiş dönemde ne yaptıysak, herkesi kucaklamayı, birlikte olmayı deneyeceğiz. Sorunları çözeceğiz, milletin gerçek gündemiyle meşgul olacağız. Daha çok sokakta olacağız” ifadelerini kullandı.