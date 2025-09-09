Kayyum Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Binası'na geldi
Kayyum Gürsel Tekin'in polis korumasında CHP İstanbul İl Binası'na girmesinin yankıları sürüyor. CHP, kayyuma önlem olarak İl Binası'nı Bahçelievler'e taşıdı ancak hareketlilik bugün de devam ediyor. Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen CHP'nin eski İstanbul İl Binası'na geldi. CHP Grup Başkanvekili Tekin, "Kayyum Gürsel Tekin'in burada olmasına hiç gerek yoktu. Gitsin, nerede görev yapacaksa kanunsuz görevini orada yapsın" tepkisini gösterdi.
Kayyum Gürsel Tekin'in dün polis korumasında CHP İstanbul İl Binası'na girmesi tepki çekerken, CHP'de hareketlilik bugün de devam ediyor.
CHP, kayyum Gürsel Tekin'in'in polis koruması eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girmesinin ardından kritik bir hamle yaptı ve İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını bildirdi.
Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, CHP'nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edildi.
CHP'nin yeni İl Binası olarak CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı adres olarak gösterildi. Sarıyer'deki binanın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağı kaydedildi.
GÜRSEL TEKİN, ESKİ İL BİNASI'NA GELDİ
CHP, yeni İstanbul İl Binası olarak Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nı bildirmesine rağmen eski İl bisaı'ndaki polis ablukası sürüyor.
Parti yöneticileri, Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe başkanlarının binaya girişine izin verilmiyor.
Kayyum Gürsel Tekin, yeni İl Binası olarak Bahçelievler bildirilmesine rağmen Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen binaya geldi.
CHP'liler, kayyum Tekin'e tepki gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'ne seslenerek, "Polisleri karşı karşıya getirmeyin. Buradan polisi çekin. Ben polisle tartışmak istemiyorum. Bizi bu insanlarla karşı karşıya getirmesinler. Kayyum Gürsel Tekin'in burada olmasına hiç gerek yoktu. Gitsin, nerede görev yapacaksa kanunsuz görevini orada yapsın" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir'i ziyaret eden Özgür Özel, kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul'a gelecek ve saat 14.00'te Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda törene katılacak.
Özgür Özel daha sonra Ankara'ya dönecek ve Parti Meclisi toplantısına başkanlık edip CHP Kuruluş Haftası Kapanış Etkinliği'ne katılacak.KAYYUM TEKİN: ÖZGÜR ÖZEL'İ KARŞILAYACAĞIZ
Kayyum Gürsel Tekin, dün gece iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta Ankara ziyaretim olacak. Hem Özgür Özel'i, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek isterim" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı törene ilişkin de konuşan Tekin, "Anıta çelenk koymaya gideceğim. Genel Başkan karşılanmaz mı? Karşılayacağım... Sabah 10'da partimizin kuruluş yıl dönümünden dolayı çelenk koyacağız ve sonra kendisini karşılayacağız" ifadelerini kullandı.
İl Binası'nın Bahçelievler'e de taşınmasına ilişkin konuşan Tekin, "Sayın Genel Başkanımız nereye giderse, elbette onlara saygılı davranırız. Genel Başkan, Bahçelievler'e ziyarete gidiyorsa biz de ziyaret icabet ederiz. Ama bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir" dedi.