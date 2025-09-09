Kayyum Gürsel Tekin, CHP'nin eski İstanbul İl Binası'na geldi

Kayyum Gürsel Tekin'in dün polis korumasında CHP İstanbul İl Binası'na girmesi tepki çekerken, CHP'de hareketlilik bugün de devam ediyor.

CHP, kayyum Gürsel Tekin'in'in polis koruması eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girmesinin ardından kritik bir hamle yaptı ve İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını bildirdi.

Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, CHP'nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edildi.

CHP'nin yeni İl Binası olarak CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı adres olarak gösterildi. Sarıyer'deki binanın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağı kaydedildi.

GÜRSEL TEKİN, ESKİ İL BİNASI'NA GELDİ

CHP, yeni İstanbul İl Binası olarak Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nı bildirmesine rağmen eski İl bisaı'ndaki polis ablukası sürüyor.

Parti yöneticileri, Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, ilçe başkanlarının binaya girişine izin verilmiyor.

Kayyum Gürsel Tekin, yeni İl Binası olarak Bahçelievler bildirilmesine rağmen Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen binaya geldi.

CHP'liler, kayyum Tekin'e tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'ne seslenerek, "Polisleri karşı karşıya getirmeyin. Buradan polisi çekin. Ben polisle tartışmak istemiyorum. Bizi bu insanlarla karşı karşıya getirmesinler. Kayyum Gürsel Tekin'in burada olmasına hiç gerek yoktu. Gitsin, nerede görev yapacaksa kanunsuz görevini orada yapsın" ifadelerini kullandı.