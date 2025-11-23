Kayyum Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek: "Çoban ateşi çoktan yakıldı"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek verdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine katılıyorum: Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir" dedi.

"Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var" iddiasında bulunan Tekin, "Görevleri bellidir: CHP’nin köklü geleneğini, ahlaki duruşunu ve siyasal mirasını kirletmek. Ama bilsinler ki, bu parti troll çetelerinin, çıkar çevrelerinin ya da karanlık yapıların dizayn edeceği bir parti değildir" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, şunları söyledi: "Ve şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak. CHP’yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir."

CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı üzerinden ‘ihraç’ gibi sevimsiz ve yakışıksız bir ifadeyi dillendiren troll çeteleri şunu çok iyi bilsin:

Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey’e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz.



Bu partinin genel… — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) November 22, 2025

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.