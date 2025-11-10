Kayyum Gürsel Tekin: Görevimiz bittiği zaman, 'görevimiz bitti' demeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin, Aziz İhsan Aktaş hakkında bulunacakları suç duyurusu öncesinde Sarıyer'de bulunan eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

"BABA OCAĞI CÜMLESİ BİZE AİTTİR"

Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağı cümlesi bize aittir. İstanbul İl Başkanı olduğum günden itibaren bizim açmış olduğumuz bir kampanya vardı. O kampanyada minibüsler dahil olmak üzere daha rahat üyelikler oluşsun, gelin 'Baba Ocağı'na dahil olun. Evet, bugün aynı çağrıyı yapmak istiyorum. Gelin, hepinizin baba ocağı olalım ve tertemiz ocağa siz de gelin katkı sunun, üye olun" ifadelerini kullandı.

"ÇÜNKÜ CUMHURİYET HALK PARTİSİ TERTEMİZDİR"

Gürsel Tekin, "Son dönemlerde maalesef üzülerek söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini hedef alan çeşitli tartışmalarla karşı karşıyayız. Adeta Türkiye'nin gerçek gündemi unutulmuş. Bir tarafta derin yoksulluk, işsizlik, sefalet, uyuşturucu bağımlılığı, sokaklardaki 16-17 yaşındaki çocukların çeteleşmesi gibi aklınıza gelebilecek her türlü olumsuzluklarla karşı karşıyayken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin hedefte olmasının çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi de işte son günlerde çeşitli televizyonlarda, gazetelerde okumuş olduğumuz 'Aziz İhsan Aktaş' örgütü mensubu şahıs, geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını, gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştır. Halbuki bekledik. Aslında aynı gün bu eylemi, bu işlemi yapmak istemiştik ama isterdim ki partimin Genel Merkez yöneticileri yapsın. Olmayınca doğal olarak da bu görev bize düştü. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Bu şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir. Hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kirletemez. Buna asla izin vermeyeceğiz. Ne bugün, ne de yarın. Benzer olaylar yarın da yaşansa, yarın da bugün yapmış olduğumuz eylemin aynısını yapacağımızı size ilan etmek istiyorum. Bir televizyon programında partimizin çok önemli makam ve mevkilerinde olan iki arkadaşımızın ismini zikrederek rüşvet verdiğini itiraf etmişti. Biz o çerçevede bu şahısla ilgili bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

"KAYYUM DEĞİLİZ"

"Kayyum değiliz, ısrarla kayyum gibi haber yaptılar" diyen Tekin, "Takdir edersiniz ki bugün kayyum dediğiniz Esenyurt'ta, Şişli'de bize göstermiş oldukları bu kudreti orada neden gösteremediler? Bunu ben çok merak ediyorum. Çeşitli yalan ve iftiralara rağmen herhangi bir yargı yolunu denemedik. Mesela 41 insanın ekmeğine son vermişiz. Vallahi 41 kişi değil, bir kişinin yüzünü görmedik" diye devam etti.

"BABA OCAĞINI MUHAFAZA ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDİYORUZ"

Gürsel Tekin, "Biz bugüne kadar hiç bu yargının ne olup olmadığının peşinde değiliz. Bütün kamuoyunun bilmesi gereken bizim bir tek görevimiz var. Bu baba ocağını muhafaza etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Yani her türlü yalana, hakarete, iftiraya rağmen, ölümüne biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bu eseri tertemiz şekilde muhafaza etmek için buradayız. Yarın görevimiz bittiği zaman da biz, "Görevimiz bitti" demeyeceğiz. Başka bir işlevimiz olacak. Daha önce de ilan etmiştim. Türkiye'nin acil temiz ellere ihtiyacı var. Üç nefer olarak biz buna öncülük yapacağız. Sizin gibi emekçiler de bu derneğe üye olurlar ve Türkiye'de gerçek bir muhalefeti yaratmanın yollarını buluruz" şeklinde konuştu.