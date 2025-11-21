Kayyum Gürsel Tekin hakkında mahkemeden 'devam' kararı

Gürsel Tekin ve arkadaşlarının CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasına karar veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının davanın reddine karar verilmesi yönündeki talebini reddetti.

Kayyum kararının celse arasında yeniden değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı dün konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldığını açıklamıştı.

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongre ile seçilen CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin ve arkadaşlarını kayyum olarak atamıştı.

Söz konusu kongre iptal davasının ikinci duruşması ise bugün saat 10:00’da görüldü. Duruşmada, CHP avukatı Çağlar Çağlayan ve davacı avukatı Cevahir Kılıç hazır bulundu.

İLÇE SEÇİM KURULLARINDAN SONUÇLAR İSTENDİ

Avukat Çağlayan, davanın reddine karar verilmesi yönünde talepte bulundu. Davacı Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç ise, İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde çok ciddi iddialar olduğunu savunarak, burada onların da incelenmesi gerektiğini söyledi.

Ara kararını kuran mahkeme, mahkemenin “yetkili ve görevli olduğu” gerekçesiyle davalı tarafın yetki itirazının reddine karar verdi.

Asıl ve birleşen dosyalarda CHP Genel Başkanlığı haricindeki davalıların dosyalardan tefrikine ve bu davaların ayrı birer esasa kaydedilmesine karar verildi.

Ayrıca mahkeme, İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazılarak yeni yapılan seçimlere ilişkin evrakların ve sonuçların istenmesine, kayyum kararının ise celse arasında yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

Bir sonraki celse 27 Şubat saat 10:30’da görülecek.

NE OLMUŞTU?

45. Asliye Hukuk'un 2 Eylül kararı üzerine binlerce polisle CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukaya alınmış, CHP'li yurttaşlara, milletvekillerine biber gazı sıkılmış, zorla binaya girilmişti. Bunun üzerine 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin geçici tedbir kararı kapsamına girmeyen delegeler imza toplayarak olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

YSK'DAN ANAYASA VURGUSU

Beşiktaş ve Bahçelievler'de düzenlenen iki ayrı kongerede Özgür Çelik delege oylarıyla iki kez başkanlığa seçilmişti. Kongrelerin yapılmasını engelleme çabaları da YSK kararlarıyla sonuçsuz kalmıştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Beşiktaş'ta yapılan ilk kongre sürecinin durdurulmasının Anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün olmadığına vurgu yaparak, "Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Daha önce 2025/302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" demişti.

KONU AYM'YE TAŞINMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "kayyum" kararınının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptıklarını açıklamıştı. Binlerce polisin ablukasının ve biber gazlı, kalkanlı müdahalenin ardından CHP Genel Başkanı İstanbul Çalışma ofisi olarak belirlenen eski il binası önünde 39 ilçe başkanıyla birlikte bir açıklama yapan Çelik, "Bugün Anayasa Mahkemesi'ne, seçme ve seçilme hakkımızın, örgütlenme özgürlüğümüzün ve anayasal haklarımızın ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel olarak başvurumuzu gerçekleştirdik. İl Başkanlığımızla ilgili 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kayyum kararının durdurulmasını talep ettik" demişti. Çelik sürece ilişkin de şu bilgileri vermişti:

"MUMLA ARAYARAK BİR MAHKEME BULDULAR"

Birinci dava, 19 Mart 2025 tarihinde 21’inci Asliye Hukuk Mahkemesine açıldı. İkinci dava 25 Mart'ta İstanbul 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesine açıldı. Bu iki dava yetkisiszlik gerekçesiyle Ankara'ya gönderildi. Çünkü dendi ki, partinin kurumsal kimliği, tüzel kişilik, genel merkez Ankara'dadır. İstanbul 21’inci Asliye Mahkemesi ve 1’inci Asliye Mahkemesi bu iki davayı Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdi, mahkeme bu davaları esastan reddetti. Sonra bir üçüncü dava açtılar. 8 Ekim 2025 tarihinde, İstanbul 21’inci Asliye Mahkemesi yine bu davayı reddetti. 4’üncü bir dava açtılar. Bu dava, davayı açan kişi tarafından geri çekildiği için düştü. Bu davalardan bir sonuç alamayınca baktılar ki İstanbul'daki mahkemeler Ankara'ya gönderiyor tüzel kişilik Ankara'da olduğu için, deyimi yerindeyse mumla arayarak bir mahkeme buldular; İstanbul 45 Asliye Hukuk Mahkemesi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 5’inci kez İstanbul kongresine bir dava açtı, bir tedbir kararı verildi ve bu binaya bir kayyum atandı.

"YETKİLİ OLMAYAN BİR MAHKEME TARAFINDAN İPTAL EDİLEREK BİR KAYYUM ATANMIŞTIR"

Devletin kurumlarını ve kurallarını yok sayan bir yargı düzeninin aparatı haline gelmiş bir mahkeme tarafından bu kayyum atandı. Çünkü, bu mahkemelerin hiçbirisi kayyum atama, tedbir atama konusunda yetkili değil. Siyasi partilerin ilçe kongreleri, il kongreleri, kurultayları hakim tarafından yapılır; hakimler denetler. İlçe kongrelerimizi gerçekleştirdiğimizde seçim kurulunun yetkilileri oraya gelir. İl seçimini gerçekleştirdiğimizde il seçim kurulunun yetkilileri oraya gelir ve bu kongreler kurultayları hakim denetiminde yapılır. Her seçim kurulunun başında hakimler vardır. Bu seçimler yetkili olmayan bir mahkeme tarafından iptal edilerek bir kayyum atanmıştır. Gerçek yetkili olan seçim kurulları tarafından İstanbul Kongresi'yle ilgili ne bir itiraz vardır, ne bir iptal kararı vardır."