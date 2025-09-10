Kayyum Gürsel Tekin'in 31 kişilik 'izin listesi' ortaya çıktı
Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin öncülüğündeki çağrı heyeti, eski il binasına girmesine 'izin verilmesini' istedikleri 31 kişilik bir liste hazırlayarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki polis ablukası devam ederken mahkeme tarafından görevlendirilen kayyum Gürsel Tekin ve 'çağrı heyeti', CHP'nin eski il binasına girmesine izin verilmesini istedikleri 31 kişinin ismini İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Zeki Şen, Erkan Narsap ve Ferhat İşçimen imzasıyla verilen 31 kişilik 'izin listesinde' yer alan isimler şu şekilde:
Serkan UZUN
İsmail Atakan ALTUN
Ömer KUTLU
Cevher SÖNMEZ
Cihan SARITUNÇ
Taner BOZKAYA
Eyüp YILMAZ
Koray GÖBEL
Ahmet NURSOY
Kurtuluş UYGUR
Alim ŞAHİN
Emin KAN
Serdar FIRAT
Kamil YILMAZ
Doğukan KILIÇ
Servet Mirhan İŞÇİMEN
Mehmet ŞILDIR
Selçuk NARSAP
Ömer KAYA
Turan ÖZDEMİR
Abdulkadir SEZGİN
Özgür ÇELİK
Cüneyt ÇOBANLAR
Süleyman BAYRAKTUTAN
Duran ACAR
Atakan DEMİRCİ
Mithat ŞAHİN
Zeynel KIZILKAYA
Mustafa AYDEMİR
Nadir ARSLAN
Tolga ÇOBANOĞLU