Kayyum Gürsel Tekin'in tek derdi il binası: İddianameye ilişkin konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan, sonrasında partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, İBB iddianamesine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamasında iddianamenin geneline ilişkin bir değerlendirme yapmayan Gürsel Tekin, sadece iddianamede bahsi geçen İstanbul İl Başkanlığı binasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasının alım süreciyle ilgili asılsız iddialar yer almıştır.

Söz konusu bina, dönemin CHP Genel Merkezi tarafından 24 milyon 800 bin TL’lik bedelin doğrudan banka kanalıyla gönderilmesiyle alınmış; eksik kalan tutar ise dönemin İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde başlatılan “Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasıyla, partililerimizin ve yurttaşlarımızın katkılarıyla tamamlanmıştır.

Bu bina, CHP’lilerin emeği, alın teri ve dayanışmasının simgesidir. İddianamede yer alan iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı binası anasının ak sütü gibi helaldir. Partimizin onuruna ve emeğine gölge düşürülmesine izin vermeyiz."