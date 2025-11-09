Kayyum Gürsel Tekin: "Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor"
Gürsel Tekin, katılmış olduğu bir programda CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandığı sürece ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendisinin ve heyetinin "yasal olarak yetkili" olduğunu söyleyen Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "sürece her türlü desteği" verdiğini ifade etti. Tekin ayrıca partinin banka hesaplarını kendileriyle paylaşmayan bir bankayı da mahkemeye verdiklerini ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan, sonrasında partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sürece her türlü desteği" verdiğini söyledi.
Tekin, Rudaw'da yayınlanan Gel Anlat isimli programa konuk oldu.
Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin'in CHP'ye kayyum olarak atanmasıyla başlayan sürece ilişkin söyledikleri dikkat çekti.
Tekin mahkemenin kendisini kayyum olarak atadığı kararını aynı gün öğrendiklerini ve görevi aynı gün kabul ettiklerini ifade etti. Kendisinin ve birlikte atandığı heyetin kayyum olarak değil "çağrı heyeti" olduğunu yineleyen Tekin, sözlerine medyaya sitem ederek başladı.
Gürsel Tekin, "Eğer biz kayyum olsaydık, Sayın Özgür Özel o binaya giremezdi" dedi.
"KILIÇDAROĞLU HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR"
Tekin'in programın sunucusu Rawin Sterk'in "Kayyum atandıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun bu meseleyle ilgili tavrı ne, görevi aldıktan sonra görüştünüz mü?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Tekin soruya "Her türlü desteği veriyor sayın Kılıçdaroğlu, bizim ne kadar haklı olduğumuzu biliyor" cevabını verdi.
"BİR İNSAN KONUŞMUYORSA ÇOK TEHLİKELİDİR"
Tekin, Kemal Kılıçdaoğlu'na dair sözlerini "Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmaması herkesi yanıltıyor. Bir insan konuşmuyorsa çok tehlikelidir" diyerek sürdürdü.
"Tekrar CHP'nin başına gelme ihtimali görüyor musunuz?" sorusuna ise "Bilemiyorum. CHP’nin başına kimin gelip gelmeyeceği, nihayetinde partinin iradesidir. Kurultayda delege buna karar verecek" şeklinde yanıt verdi.
"YASAL OLARAK BİZ YETKİLİYİZ"
Tekin YSK ile Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Kongresi'ne dair farklı kararlarına atıfta bulunarak "Karar defterimizi seçim kurulundan aldık. Bir polemik, tartışma yaratmamak adına söylemiyorum ama bana karşı çıkanlara “Seçim yapabilirsiniz” diyen o kurum, aynı zamanda karar alabilelim diye bize karar defteri veriyor." dedi.
Sunucunun "Bu bir çelişki değil mi?" sorusunu ise "Hayır, çelişki yok; çünkü ikisi çok farklı şeyler. Seçim Kurulu farkında, tedbir kalkmadığı sürece yasal olarak biz yetkiliyiz. Seçim kurulu aynı zamanda bir yargı kurulu değil. Yarın mesela bir dernek kurduk ve derneğimiz için seçim yapacağız; ona da “gidin yapın” derler. Mesela arkadaşlarımız mazbatayı aldılar. Peki defteri alabildiler mi? E, nasıl olacak kardeşim? Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Polemik yaratmamak için bunları hiç söylemedim." diyerek yanıtladı.
"O BANKAYI MAHKEMEYE VERDİK"
CHP'nin banka hesaplarına erişim isteğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tekin şunları söyledi:
"Geldiğiniz günden itibaren karar defteri, hesaplar, araçlar, gereçler, demirbaşlar hepsinin bize emanet edilmesi lazımdı. Edilmedi. Normalde icra yoluyla almamız gerekiyordu, yapmadım. Ne zaman istiyorlarsa teslim etsinler. Üç bankaya yazı yazdık çünkü işlemler bizim adımıza yapılıyor. Yarın bunun hesabını bize soracaklar. İki banka ertesi gün bilgileri verdi. Bir banka ısrarla vermedi. Biz de o bankayı mahkemeye verdik. Hepsi bu."
NE OLMUŞTU?
Gürsel Tekin, 2 Eylül 2025 tarihinde, mahkeme kararıyla tedbiren ve geçici olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmiş, 8 Eylül 2025'te yüzlerce çevik kuvvet polisi eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girmişti.
CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbiren vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan itiraz reddedilmişti.
Davaya ilişkin son duruşma 3 Ekim’de görülmüş, mahkeme 2 Eylül'de verdiği CHP İl Başkanı ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmederek, duruşmayı 21 Kasım'a ertelemişti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na 29 Eylül'de mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanıp Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından yapılan olağanüstü kongrede Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilmişti.
Özgür Çelik, CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilmiş ve mazbatasını almıştı.