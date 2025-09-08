Kayyum Gürsel Tekin, polis korumasında CHP İstanbul İl Binası'na girdi

Ebru ÇELİK

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü (bugün) saat 12.00'de binaya gideceğini açıklamasının ardından, 7 Eylül Pazar akşamı için il binasında toplanma çağrısı yapılınca polis yolları ve sokakları kapattı.

CHP'liler dışında çok sayıda yurttaş da demokrasiye sahip çıkmak için il binası önüne geldi. SOL Parti, TİP, EMEP ve birçok siyasi partinin yöneticisi, kayyuma karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde hazır bulundu.

Bu sabah saatlerinden itibaren de CHP binası önündeki engellemeler devam ediyor. Halk, polisin koyduğu barikatları kaldırmak için direniyor.

Polis, saat 11.20 sularında yurttaşlara biber gazlı müdahalede bulundu. O anlar BirGün tarafından kaydedildi.

Müdahale sonrası, astım hastası olduğu öğrenilen bir yurttaş fenalaştı.

Polis müdahalesinde en az 10 kişi gözaltına alındı.

Gürsel Tekin'in yola çıktığının öğrenilmesinin ardından polis, kitleye yeniden müdahalede bulundu.

Öte yandan CHP'ye kayyum için tebligat yapıldı. Kararı bildirmek amacıyla memurlar İl Başkanlığı'na gönderildi.

CHP ablukada | Polisin biber gazlı müdahalesi sonrası, astım hastası olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Mehmet Kanar fenalaştıhttps://t.co/fiRYJ1rIpF pic.twitter.com/6Pwr9qRXq1 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 8, 2025

Yurttaşlar, polis ablukası altındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında demokratik protestolarını sürdürüyorhttps://t.co/1T4r1xAUU1 pic.twitter.com/C5U85cM1Fu — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 8, 2025

Milletvekillerinin araçlarının da geçişine izin verilmediği, bazı araçların çekildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği ise Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün boyunca eylem yasağı getirdi.

KORKUNUN ABLUKASI!

Kararın ardından binlerce polis CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı abluka altına aldı. Giriş ve çıkışlar barikatlarla kapatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısıyla binlerce yurttaş il binasına gitmek istedi. Polis, bölgede kurduğu barikatlarla buna engel olmaya çalıştı.

Ancak bazı noktalarda yurttaşların barikatları aşarak il binası önüne ulaştığı görüldü.

SABAH SAATLERİNDE YENİ BARİKATLAR GETİRİLDİ

Sabah saatlerinde bölgeye plakası olmayan kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi.

Barikatlar indirilirken yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Erdoğan istifa”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.

Barikatların yerleştirilmesi sırasında polisle yurttaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR: "HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANLARI

Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasına rağmen CHP'li vekillerin il binası önündeki nöbeti sürüyor.

İl binası önündeki direniş “Hükümet istifa” sloganlarıyla devam ederken, polislerin sayısının artırıldığı görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki bekleyişin gün boyunca süreceği belirtiliyor.

CHP Milletvekilleri CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı yağmur altında da savunuyor. Saat 07. 05 yağmur şiddetini artırdı.



Direniş "Hükümet İstifa" sloganıyla devam ediyor.



İstanbul İl Başkanlığı önünde polis sayısı artıyor.



İstanbullular, dört tarafı polis barikatlarıyla… pic.twitter.com/9pCrkGbre0 — Fatoş Erdoğan (@puleragema) September 8, 2025

GÜRSEL TEKİN YOLA ÇIKTI

Kayyum Gürsel Tekin'in saat 12.00'den sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına doğru yola çıktığı bilgisi geldi.

Halk TV'nin aktardığına göre Gürsel Tekin, "Yoldayım, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğim" dedi. Tekin'in bina önüne gittikten sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Tekin'in yola çıktığı haberi gelince polis, yeniden kitleye müdahale etmeye başladı. O anlar Halk TV tarafından ekrana getirildi.

#SONDAKİKA | Kayyum Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı binasına doğru yola çıktı



🔴 Polis müdahalesi başladıhttps://t.co/avivUheqJm pic.twitter.com/Q40w2Mk3ST — Halk TV (@halktvcomtr) September 8, 2025

KAYYUM TEBLİGATI

Öte yandan CHP'ye kayyum için tebligat yapıldı.

Kararı bildirmek amacıyla memurlar İl Başkanlığı'na gönderildi.

Çevik kuvvet ablukasındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis müdahalesi #Canlı https://t.co/InbXvhjKb1 — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) September 8, 2025

DENİZ YAVUZYILMAZ: İÇERİYE İZİNSİZ GİREN SİVİL POLİSLERİ DIŞARIYA ÇIKARIYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Sivil polis olarak bu gibi müdahalelerde bulunarak buradaki kitleyi harekete geçirmeye çalışıyor. Biz de burada şu ana kadar mücadele etmek için soğukkanlı bir şekilde nöbetimizi sürdürüyoruz. Aynı şekilde içeride tespit edilen sivil polisler dışarıya davet ediliyorlar. İçeriye izinsiz giren sivil polisleri dışarıya çıkarıyoruz. Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarındaki sitelerin önü de ablukaya alındıhttps://t.co/1T4r1xAn4t pic.twitter.com/1IiU544k79 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 8, 2025

SİBEL SUİÇMEZ: PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR, SİVİL POLİSLER BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞIYOR!

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Geceden beri herkes burada, bu yapılanların hukukla hiçbir alakası yok. Buraya bugün polisin müdahale etme bir hakkı yok. Çok açık bir biçimde provoke etmeye çalışıyorlar. Sıkça sivil polisler binaya girmeye çalışıyor. Onları dışarıya çıkarıyoruz. Bir yandan sakinliğimizi muhafaza ediyoruz bir yandan birliğimizi sürdürerek burada demokrasi mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Bu artık bir demokrasi, bir hak, hukuk, adalet mücadelesi” diye konuştu.

MAHMUT TANAL: KANUNSUZ BİR EMİRDİR, ANAYASA İHLAL SUÇU İŞLENİYOR!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Kayyum yapmaya çalışıyorlar. 40 yıllık avukatım ben. Kayyım meselesi ihtiyati tedbirdir. Tedbir kararı açılınca icraya konulur. Burada icra memuru yok, davayı açan davacı da yok. Ama emniyet var. Bu davayı açan emniyet mi, valilik mi, İçişleri Bakanı mı? Davayı açan Özlem. Burada kayyım da bunu icraya koyamaz, polis de vali de, emniyet de, İçişleri Bakanı da koyamaz. Burada davayı açan Özlem açar, 7 günlük bir itiraz süresi var, icra memuruyla gelir der ki ben bu kararı icra edeceğiz. Ama polisin bu şekilde yapması kanunsuz bir emirdir, Anayasa ihlal suçu işleniyor. Bu kanunsuz emri yerine getirenler de bundan mesuldür. Bu kadar polis ihtiyati tedbire gidiyor mu? Geceden beri buradayız. Gecenin neresinde hasılat yapılabilir! Gece bar ve pavyonlara ihtiyati tedbiri konulabilir! Bunların yatıkları kanunsuz! Geceden beri sivil kıyafetli 15-20 kişiyi biz binadan dışarıya çıkardık” ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN: "BİZ KAYYUM DEĞİLİZ"

İl Başkanlığı binasına gelen Gürsel Tekin, etrafında polislerle aracın içinde bir süre bekledi. Daha sonra araçtan inen Gürsel Tekin, açıklama yapmaya başladı ve şunları söyledi:

"Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız, bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz. O gün kongre olduğunda, delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karışılıklı olarak ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. 'Yarın yüz yüze bakacaksınız' dedim. Maalesef taraflar arasında bir buçuk yıldır süren sorun mahkeme koridorlarına düştü. Mahkeme bir karar aldı. Şikâyet edenler, taraflar CHP'liler. Biz, kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta, Şişli'de. İlk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz, gereken delegenin gerek mevcut yöneticilerin uğradığı haksızlığı bertaraf etmektir. 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına el ele kol kola gidelim istedik. Bu sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam ediyor. Partimizin uğramış olduğu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmek ve adliye koridorlarından çıkmak için her şeyi yapacağız. Biz kayyum değiliz. Arkadaşlarımızın bu heyecanını Esenyurt'a, Şişli'ye kayyum gelirken görmek isterdik ama demek ki güçleri bize yetiyor. Tabii ki demokratik haklarını kullanabilirler."

"CHP'NİN BİRLİĞİNİ KORUMAK İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ"

Gürsel Tekin, "İl binasına girecek misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Biz ilk günden de binaya girebilirdik. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz, bir an önce bu sorunu çözeceğiz. Arkadaşlarımızın görevi provokasyona gelmek değil. Bizim de söyleyecek iki kelamımız var. Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarımız, ailelerimiz tehdit ediliyor. Sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Biz CHP'nin birliğini, bütünlüğünü korumak için çok ciddi çaba sarf edeceğiz. Hiçbir CHP'li arkadaşımızın bizim tarafsızığımızla ilgili şüphesi olmasın. Sayın Özgür Özel istediği zaman otururuz, konuşuruz. Ben daha ilk gün sayın Özgür Özel'i ziyaret etmek istediğimi söyledim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine de not bıraktım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine, sayın Özgür Özel ile görüşme ayarlandıktan sonra geleceğimi söyledim. Sayın Özel'den dönüş yapmayınca Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine de not bırakmadım. Biz onurumuzla, haysiyetimizle yaşayan insanlarız. Kimseye pabuç bırakmayacağım. Şerefimle yemin ederim, şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir."



"BİRİLERİNİ KOVMAK İÇİN GELMEDİK"

Tekin, Özgür Çelik ile görüşüp görüşmeyeceği şeklindeki soruyu ise, "Bu baba ocağı Özgür Çelik'e de yeter bana da yeter. Hepimize yeter. Birilerini kovmak, dövmek için gelmedik. Sevgili CHP yöneticileri, sizlere yalvarıyorum. Kararda yazılı, biz kayyum değil çağrı heyetiyiz. Biz sorun yaratmak için gelmedik. Yönetici arkadaşlarımız bu gerilimi düşürsün, sorunu kol kola çözelim. Sorunun tarafı değiliz, mahkemenin tarafı değiliz" diyerek yanıtladı.

Tekin, açıklamanın ardından aracına döndü.

POLİS KORUMASI EŞLİĞİNDE BİNAYA GİRDİ

Gürsel Tekin, saat 14.20 sıralarında polis koruması eşliğinde İstanbul İl Binası'na girmeye çalıştı.

Tekin, saat 15.02'de CHP İstanbul İl Binası'na girdi. Tekin'in binaya girdiği sırada CHP'liler tepki gösterdi.

Saat 15.25 sıralarında Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile bir araya geldi.

Aytekin, elini masaya vurarak Tekin'e yönelik, "5 bin kişiyle buraya gelinir mi!" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün İstanbulluları saat 23.00'te, yönetimi görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırmıştı.

Çağrının ardından Valilik, İstanbul'un 6 ilçesinde 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasaklamıştı.

Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çevrelenmiş, polis binaya giden yolları kapatmıştı. Yer yer polis ve yurttaşlar arasında arbedeler yaşanmıştı. Mahkemeye kararıyla görevden alınan CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık makamından fotoğraf paylaşarak, "Halkımızın evini koruyacağız" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP’yi savunmak Cumhuriyeti savunmaktır" diyerek çağrı yapmıştı.

Mahkemenin İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin'e de seslenen Özel, "AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara sesleniyorum; tarihi bir yanılgı içindesiniz. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır" ifadelerini kullanmıştı.



İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır" diyerek çağrılara tepki göstermişti.

Polisle yer yer arbede yaşanmasının ardından il binasında bulunan CHP'li kadınlar oturma eylemi başlatmıştı.

Çevre binalarda oturan yurttaşlar da tencere tavalara vurarak protesto etmişti.