Kayyum Gürsel Tekin: Tarih bizi altın harflerle yazacak

Gürsel Tekin, yandaş gazetelere açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul Kongresi'ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almış ve Gürsel Tekin'in başında olduğu bir heyeti CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.

Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul il binasına girmiş, CHP yönetimi ise il binasını kapatarak, binanın Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak tahsis edildiğini duyurmuştu. İşgal ettiği CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına giden Gürsel Tekin, Sabah gazetesine konuştu.

"BEN KİMSEYE SUÇLU DA SUÇSUZ DA DEMİYORUM"

CHP'nin 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu söyleyen Tekin, "Partimiz birkaç kişinin etrafında kurgulanamaz. Elbette çürük elmalar olacaktır ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Kim yolsuzluk ya da hırsızlık yapmışsa önce CHP yönetimi karşısında durmalıdır" dedi.

Tekin şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı; çünkü dürüstlüğün hâkim olduğu bir yönetim vardı. Şimdi ise sanki ülkede hiçbir dert, halkın hiçbir sorunu, sıkıntısı yokmuş gibi varsa yoksa mahkeme koridorları. Bırakın da yargı işini yapsın.

Ben kimseye suçludur da demiyorum, suçsuz da demiyorum ancak işleyen bir yargı süreci var ve hepimiz bu süreci takip ederek yargı kararlarına saygı duymak zorundayız. Mahkeme beni bu göreve atadı, ben de uymalıyım, sizler de uymak zorundasınız. Unutulmamalı ki mahkeme kararlarının herkesi memnun etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Beğenirsin ya da beğenmezsin ama uymak zorundasın.

Biz parti içi tartışmaların parçası olmak istemiyoruz. Tek amacımız mahkemenin bize verdiği görevi yerine getirmek."

"ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİK"

Mevcut CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Tekin "CHP'nin okulunda yetiştik. Bu süreçte ateşten gömlek giyerek elimizi taşın altına koyduk. Partimizi adliye koridorlarından çıkarıp 'Küçük olsun bizim olsun' anlayışından uzaklaştırıp uzun bir aradan sonra tekrar iktidara taşımak için gayret edeceğiz. Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır" dedi.