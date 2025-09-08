Kayyum Gürsel Tekin, yandaş gazeteye konuştu: CHP İstanbul İl Binası’na kimlerle gidecek?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden almasının ardından Özgür Çelik’in yerine kayyum atanan Gürsel Tekin, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gelmeyi planlıyor.

CHP’liler ve farklı partilere mensup yurttaşlar, demokrasiyi kayyumlardan korumak için dün akşam saatlerinden bu yana geniş polis ablukası altında Seyrantepe’deki CHP İstanbul İl Binası’nın önünde nöbet tutuyor.

Saat 12.00’de binaya gelecek Tekin, kendisine kimlerin eşlik edeceğini açıkladı. Sabah gazetesinden Yavuz Donat’a konuşan kayyum Gürsel Tekin, şu isimleri saydı:

“Hepsini sayamam ki... İl başkanlığı yapmış olan Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Ali Özcan... Eski, yeni partililerimiz... Erkan Narsap... Zeki Şen... Yüreği CHP için çarpan dostlar... Baba evinde mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız.”

RANDEVU KONUSU

Toplumdan büyük tepki gören Tekin, CHP binasına “kucaklaşmak için” gideceğini söyledi.

Tekin ayrıca, “Özgür Bey, randevu verirse Ankara’ya gideceğim... Görüşeceğim... Elbette Kemal Bey ile de” ifadelerini kullandı.