Kayyum Gürsel Tekin’den açıklama: "Mühür bizde"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin T24’e açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ‘’YSK tarafından aldığım 3 tane mazbata var’’ sözlerine ilişkin konuşan Tekin, “Mühür bizde. Bunları bize veren YSK’yı şikâyet edin öyleyse” dedi.

"MÜHÜR BİZDE"

Tekin şunları söyledi: "Bakın karar defteri benim elimde. Mühür bizde. Bu arkadaşların karar defteri bile yok.

Bizim arayışımız burada oturup sorun yaratmak değil, sorun çözmek. O zaman bana bunları vermiş seçim kurulunu mahkemeye verin.

Bizim bir tek kusurumuz yok. Partimizi zora sokabilecek, sıkıntı yaratabilecek, üstüne leke dökebilecek hiçbir arayışın içinde olmadık. Şimdi bu belgeleri yok sayacaklarsa eyvallah bir şey demiyorum, yapacak bir şeyim yok.

Gençlik kollarından itibaren emeğimle, alın terimle mücadele ederek Cumhuriyet Halk Partili olmuşum. Bugünkü yönetici arkadaşlarımızın nasıl CHP’li olduklarını ben biliyorum. Onlar beni anlayamazlar. Ancak beni benim gibiler anlayabilir.

Onun bunun vesilesiyle, torpiliyle oraya geleceksiniz. Kemal Bey'in kudretiyle o makamlara oturacaksınız. Sonra 50 yılını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş insanları suçlayacaksınız. Efendim bizi neyle suçlayacaklar? AKP ile işbirliği. AKP ile işbirliğini siz yaptınız kardeşim.

Hiçbir arkadaşımı suçlu ilan etmiyorum. Ama bir iddia varsa üyeliklerini askıya alalım. Sonuç itibariyle bu mahkemeler bittikten sonra aslanlar gibi Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağına dönsünler.

ÖZGÜR ÖZEL'E: "ARINÇ KADAR DEĞERİM YOK MU?"

CHP Lideri Özgür Özel’e de yüklenen Tekin, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na defalarca mektup yazdım. Defalarca aradık. ‘’Sayın Bülent Arınç'a göstermiş olduğunuz nezaketi bize de gösterin, 10 dakika görüşelim’’ dedik. Özel'in benim kişiliğimle ilgili bir kaygısı var mı acaba? Niye benimle görüşmüyorsunuz? Sayın Arınç kadar kıymetli değil miyim onun için? Sayın Meclis Başkanı'yla oturup içli dışlı oluyorsunuz, konuşuyorsunuz. Birçok AKP’li, MHP'li yöneticilerle görüşüyorsunuz. Abi diyordunuz bana. Niye gözümün içine bakıp ‘’yanlış yapıyorsunuz’’ demediniz? Siz Akın Gürlek ile arkada sigara böreği yiyeceksiniz. Öbür tarafta da Mahmut Tanal'ın burnunu kırdıracaksınız” dedi.