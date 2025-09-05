Kayyum heyetindeki ayrılıklar sonrası Gürsel Tekin: "Bir kişi bile yeter"

CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan heyette bulunan ikinci kayyum da heyetten çekildi.

Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz’ün çekilmesi sonrası Gürsel Tekin, “Bir kişi bile yeter, görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Saygı Öztürk, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu “Öncesi Sonrası Gece” programında Gürsel Tekin’in kendine yaptığı açıklamalara ilişkin şunları söyledi:

"Kendileri öncelikle kesinlikle kendilerini bir kayyum değil çağrı heyeti olarak niteliyorlar. Dolayısıyla beş kişiden ikisi ayrıldı. Bu ayrılışlarla ilgili de değişik iddialar gündeme getiriliyor. Parti içindeki bazı yazışmaların olduğuna ilişkin iddialar olduğunu ifade edelim. Şimdi pazartesi günü bildiğiniz gibi yine Gürsel Beyin gitmesi bekleniyor. İl binasına gelecek yanında da kendileri ile konuştuğum için söylüyorum. önceki ilk başkanları Ali Özcan, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek olacak. Eski İl Başkanları ‘Eğer bu kayyum olsaydı gitmezdik ancak bu bir çağrı heyeti' açıklamaları yapıyorlar."