Kayyum hizmeti bitirdi

Ada Sude ATAK

İstanbul ve Türkiye’nin en zengin ilçesinde sokaklar çöp yığınlarından geçilmez oldu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın 19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından işbaşına gelen “kayyum başkan” ilçeyi adeta çöp dağına çevirdi. Cevdet Ertürkmen’in gelişiyle ilçedeki pek çok çalışmanın durduğunu kaydeden Şişlililer, özellikle toplanmayan çöplerin büyük bir sorun olduğunu kaydetti. Sokaklardaki çöp yığınlarından ve sineklerden şikâyet eden yurttaşlar “Ne hizmet var ne muhatap! Kayyum yönetimi belediyeyi çalışamaz hale getirdi” diyerek isyan etti.

Resul Emrah Şahan döneminde başlatılan “Temiz Şişli Hareketi” kapsamında gece ve hafta sonu yapılan temizlik çalışmalarının kayyum tarafından durdurulduğunu söyleyen mahalleli, temizlik ekiplerinin azaltıldığını ve mesailerin iptal edildiğini kaydetti. Ayrıca yurttaşlar, belediyede çalışan temizlik işçilerinin de durumdan şikâyetçi olduğunu belirtti.

Fulya Mahallesi Komşu Dayanışma Ağı’ndan Kadir Düz, BirGün’e yaptığı açıklamada kayyum yönetiminin halkın taleplerini ciddiye almadığını söyledi. Düz, şöyle konuştu: “Kayyuma önyargılı olduğumuz için biz çöp sorununu abartıyormuşuz gibi bir algı içindeler. Temizlik personelinin vardiya sistemini değiştirmişler. Kayyum, temizlik emekçilerinin vardiyasını 4’ten 3’e indirerek halkı çöp dağlarıyla baş başa bıraktı! Temizlik çalışanlarının sayısını da azaltmışlar. Böyle olunca da günde 4 defa toplanan çöpler toplanmaz hale geldi. Bu sorumsuzluk Şişli halkının sağlığını tehdit ediyor.”

Şişli sokaklarında oluşan çöp yığınları ve sinek istilasına sosyal medyadan da tepki yağdı. Paylaşımlardan bazıları şöyle:

• Şişli de çöplerden dolayı yürüyemiyoruz. Evimin camlarını sineklerden açamıyorum.

• Şişli kayyumdan beri berbat halde. Sokaklar çöpten geçilmiyor.

• Şişli’nin göbeği Bomonti aylardır pislik çöp içinde. Elektrik direği kaldırımda, yollar çöp içinde, kaldırım taşları aylardır kırık. Asla hizmet alamıyoruz.