Kayyum ihtiyaç fazlası personel alımı yapmış: 204 kişinin iş akdi feshedildi

Yerel seçimlerden önce kayyumun yönettiği Iğdır Belediyesi'nde işe alınan 204 kişinin iş akdi personel fazlalığı gerekçesiyle feshedildi.

DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, 2024 Mahalli İdareler Seçiminden önce işe alınan 204 şirket personelinin iş akdine feshedildiğini açıkladı.

Iğdır Belediye Başkanı Nuri Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin personel fazlalığı nedeniyle çıkarıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm halkımızın bildiği üzere 31 mart yerel seçimleri öncesi, belediyeye ihtiyaç fazlası personel alımı yapılmıştır. Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine, bizim emeğe verdiğimiz değer, kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kurumumuzun borç durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 5 Temmuz'dan itibaren son verilmiştir."

Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, işten çıkarılma kararının haksızlık olduğunu belirterek, pazartesi gününden itibaren eylem yapacaklarını kaydetti.