Kayyum İSKİ'yi hedef almıştı: Su kanallarında kaldırım taşları bulundu

Esenyurt’ta kayyum yönetiminin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’yi (İSKİ) hedef alan afişleri tartışma yaratırken, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, ekiplerin müdahale ettiği atık su bacasının parke taşlarıyla doldurulduğunu açıkladı. Başa, “Amaç İSKİ’yi zor durumda bırakmak” dedi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde belediye yönetimiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Ekim 2024’te Can Aksoy kayyum olarak görevlendirilmişti.

Bu gelişmenin ardından belediye yönetimi kamuoyunda sık sık eleştirilere konu oluyor.

Son haftalarda ilçenin çeşitli noktalarına kayyum yönetimi tarafından İSKİ’yi hedef alan afişler asılması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Söz konusu afişler sosyal medyada ve kamuoyunda tepki topladı.

''SU KANALLARINA KALDIRIM TAŞI DOLDURMUŞLAR''

Halk TV'de yer alan habere göre, tartışmalar devam ederken İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Başa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esenyurt’un Örnek Mahallesi’nde yaşanan bir olaya dikkat çekti.

Açıklamasında, tıkalı bir atık su kanalına müdahale eden ekiplerin muayene bacasının parke taşlarıyla doldurulduğunu tespit ettiğini belirtti.

Yer: Esenyurt İlçemiz Örnek Mahallesi. Tıkalı atık su kanalına müdahale eden ekibimizin karşılaştığı manzara… muayene bacamız parke taşlarıyla doldurulmuş… Amaç belli; İSKİ zor durumda kalsın… Altyapımızı korumak hepimizin görevi… pic.twitter.com/qr4HODsmIW — Doç. Dr. Şafak Başa (@SafakBasa) March 23, 2026

"AMAÇ BELLİ; İSKİ ZOR DURUMDA KALSIN"

