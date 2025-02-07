Kayyum kafası bu kadar olur
Haber Merkezi
Kayyum politikasından nasibini alan belediyelerden biri olan Mersin’in Akdeniz Belediyesi’ne, 13 Ocak’ta Eşbaşkanlar Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız’ın tutuklanmasıyla ikinci kez kayyum atandı.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 37 oy alarak yönetime gelen DEM Partili Eşbaşkanların yerine atanan Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, göreve gelir gelmez ise Kadın Politikaları Müdürlüğü’nü işlevsizleştirdi, İŞTAR Kadın Danışma Merkezi’ni kapatarak, tabelasını indirdi.
Müdürlük bünyesindeki kadın çalışanlar, tekrar ev temizliği, yaşlı bakımı, hoş geldin bebek şeklinde uygulamalara hizmet verecek şekilde görevlendirildi.