"Kayyum kalkıyor, PKK üyelerine 1 yıl tanınacak" iddiası

Kamuoyunda AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, süreç kapsamında yapılması beklenen yasal düzenlemelerle "kayyum uygulamasını kaldırılacağını" ve Türkiye'ye dönmek isteyen PKK üyelerine 1 yıl süre tanınacağını iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla başlayan, PKK'nin silah bırakması ve kendini feshetmesi, komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesine varan süreç devam ediyor.

Taraflarda süreç ile igili somut adım atılmadığı açıklamaları hâlâ gündemdeki yerini korurken yasal çerçeveye ilişkin iddialar ortaya atıldı.

"2 AYRI KATEGORİ ELE ALINACAK"

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu imzasıyla yayımlanan haberde, yasal düzenlemelerle ilgili detaylar yer aldı.

Haberde yer alan iddialara göre, "Topluma Kazandırma" başlığı ile çıkarılacak çerçeve yasa geçici olacak. Yasanın önümüzdeki mart ayına kadar çıkarılması bekleniyor. Çıkarılacak yasa ile suç kaydı olmayan PKK’liler ile suça karışanlar iki ayrı kategoride ele alınacak. PKK yöneticileri ile ilgili herhangi bir düzenleme ise yasada yer almayacak.

"SÜRE SINIRI OLACAK"

Söz iddialardan biri de 1 yıl süre sınırının olması. Buna göre, "yasaya geçici bir madde konularak Türkiye’ye gelerek teslim olmak isteyen PKK üyelerine belli bir süre tanınacak". Bu sürenin bir yıl olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, "Türkiye’ye gelmek isteyenler sınırda güvenlik güçleri tarafından teslim alınacak". Suça karışmamışlarsa hapse girmeyecekler, beş yıl boyunca adli kontrole tabi olacaklar. Bu süre içinde bulundukları yerde adli kontrol kuralları uygulanacak. Beş yıl boyunca yeni bir suç işlemezlerse, haklarındaki suçlamalar düşmüş olacak. Dönenlere Türkiye’de istedikleri yerde ikamet hakkı tanınacak.

"ÖRGÜT SUÇLAMASI" DÜŞECEK

Düzenlemeye göre, "örgüt suçlamasının da düşeceği" öne sürüldü. Buna göre, "suça karışan" ve silahlı eylemde bulunanlar için ise ayrı bir prosedür işletilecek. Bu durumda olanlara, "feshedilmiş terör örgütü" tanımı kapsamında "örgüt suçlaması" yapılmayacak. Ancak örneğin" adam öldürme, hırsızlık, gasp, adam kaçırma" gibi suçları işlemişlerse bu suçlardan yargılanıp ceza alacaklar. Bu durumda olanların cezaevlerinden daha erken tahliye edileceği iddia edildi.

"YÖNETİCİLER TÜRKİYE'YE GELEMEYECEK" İDDİASI

Hâlâ Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan PKK’liler de "örgüt suçlaması" düşeceği için ceza indirimlerinden yararlanacak. Yine davaları süren veya cezası kesinleşmemiş olanların da aynı uygulamaya tabi olacakğı iddialar arasında.

PKK'de yönetim kademesinde bulunanlarla ilgili ise bir adım atılmayacağı öne sürüldü. Kandil’deki yöneticilerin Türkiye'ye girişlerine izin vermeyeceği; söz konusu kişilerinde İskandinav ülkeleri başta olmak üzere üçüncü ülkelere gitmeleri istendiği iddia edildi. Sürece ilişkin af çıkarılmayacağı, Öcalan’la ilgili serbestlik anlamına gelecek herhangi bir adım atılmayacağı da öne sürülen bilgiler arasında. Yasal düzenlemelerin ardından Türkiye’ye gelecek ilk grubun ise Diyarbakır'da 'evlat nöbeti' tutan annelerin çocuklarının olacağı iddia edildi.

"KAYYUM KALKACAK, DENETİM ARTACAK"

Meclis’ten yasa çıkarılmasının yanı sıra idari bazı düzenlemelerin de yapılacağı öne sürüldü. Cezaevlerinde şikâyet konusu olan bazı uygulamaların esnetileceği, bürokrasi ile ilgili kötü muamele iddiaları konusunda daha etkin bir denetim sistemi kurulacağı iddia edildi. Kayyum uygulamasını da kaldırılacağı iddialar arasında yer aldı. Bu adımların ‘güven artıcı tedbirler’ olarak nitelendirildiği belirtildi. Türkiye’ye dönen PKK üyelerinin "topluma kazandırılması" sürecini yürütecek ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulacağı iddia edildi. Söz konusu kurulun rehabilitasyon sürecinde atılacak adımlardan sorumlu olacağı öne sürüldü. "Meslek edindirme, istihdam, kırsal destekler" gibi mekanizmaların devreye sokulacağı ortaya atıldı.

Öte yandan AKP'nin komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan raporu, TBMM Başkanlığına iletildi.