Kayyum kapatmıştı: Aram Tigran Konservatuvarı 9 yıl sonra yeniden açılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyum tarafından kapatılan Aram Tigran Konservatuvarı’nı 9 yıl aradan sonra aktifleştirerek sanatseverlerin hizmetine sunacak. Konservatuvarda eğitim almak isteyenler 1 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2010 yılında kurulan ancak 1 Kasım 2016’da belediyeye atanan kayyum tarafından kapatılan Aram Tigran Konservatuvarı’nı 9 yıl aradan sonra yeniden aktif hale getirerek müzik ve sanatseverlerin hizmetine sunacak.

Konservatuvarda, tiyatro, müzik, çocuk müzik, edebiyat, resim ve sinema bölümleri yer alacak ve eğitim dili Kürtçe olacak. Başvurular, 1 Eylül-15 Ekim günleri arasında Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ne, il dışındaki yurttaşlar da 0412 502 90 18 numaralı telefon üzerinden başvuru yapabilecek. Tiyatro için başvuru yaşı 20-30, ders programı 2 yıl, müzik için başvuru yaşı 17-25, ders programı 4 yıl, çocuk müzik için başvuru yaşı 7-12, ders programı 6 yıl, edebiyat için başvuru yaşı 18-32, ders programı 2 yıl, resim için başvuru yaşı 17-30, ders programı 2 yıl, sinema için başvuru yaşı 18-30, ders programı ise 2 yıl olacak.

BAŞVURU SONUÇLARI 20 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Sanatsal değerlendirmeden geçen ve Kürtçe bilmeyenler 1 yıl boyunca yalnızca Kürtçe eğitim alacak. Ders programı haftalık olarak yapılacak, yıllık program 40 hafta devam edecek. Öğrenci seçme atölyeleri 13-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sonuçlar 20 Ekim’de açıklanacak.

EĞİTİMLER 27 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Aram Tigran Konservatuvarı eğitimleri, Çocuk Müzik Bölümü 25 Ekim’de, tiyatro, müzik, edebiyat, resim ve sinema bölümlerinde ise 27 Ekim’de başlayacak.

Konservatuvar çalışmalarına ilişkin bilgi veren müzik eğitmeni Ferhat Ertaş, Aram Tigran Konservatuarı’nın 2010 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat çalışmanın geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu anımsattı.

‘Müzik halkların kültüründe önemli bir yere sahip’

9 yıl aradan sonra Aram Tigran Konservatuvarı’nın yeniden aktif hale getirildiğini kaydeden Ertaş şunları söyledi:

“Konservatuvarda kültür ve sanat eğitmenlerinin yetiştirilmesi ve bunların kendilerini yeni nesillere ulaştırmalarını istiyoruz. Edebiyat, resim, müzik, tiyatro ve sinema bölümlerinde eğitmenler yetiştirmek ve bu sanat dallarında kendilerini geliştirmek isteyen kişilerin eğitilmesini amaçlıyoruz. Bilindiği gibi kültür, sanat ve müzik, halkların kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle insanları bu alanlara yönlendirmek bu bilgiyi yaşatır.”

‘Alternatifsiz değilsiniz’

Konservatuvarın yeniden aktifleştirilmesiyle öğrenci alımı yapacaklarını belirten Ertaş, “1 Eylül ile 12 Ekim tarihleri arasında başvurular alınıyor. Bu alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen kişilere ‘alternatifsiz değilsiniz’ diyoruz. Gelin, başvurun ve bu eğitim yolculuğunda birlikte yürüyelim. Kriterlerimiz açıktır, herkes başvuru yapabilir. Dil bilmeyenler için de bir yıllık hazırlık aşamamız var. Bir yıl hazırlıktan geçemeyen kişi eğitime katılamaz. 17-32 yaş aralığındaki yurttaş katılabilir” şeklinde konuştu.