Kayyum mülkleri ipotek ettirecek

Atatürk tarafından 1925’te kurulan, 16 Ekim 2019’dan bu yana kayyum tarafından yönetilen ve mahkemenin kayyum sürecini Kasım 2027’ye kadar uzattığı Türk Hava Kurumu’nda (THK) yine dikkati çeken bir karara imza atıldı.

THK’yi yöneten beş kişilik Kayyum Heyeti’nde yer alan Kemal Yurtnaç, Ali Akyıldız, Fahrettin Kaya, Kaan Şahinalp ile Mustafa Cihan Feslihan, 22 Eylül 2025 tarihinde yeni bir taleple Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Kayyum heyeti, THK’nin gayrimenkulleri bankalara ipotek ettirmek için onay istedi. Kayyum heyetinin başvuru dilekçesinde, “Mevcut gayrimenkuller üzerine ipotek konulması hakkı için izin ve yetki verilmesini talep ediyoruz” denildi.

BANKAYA BORÇLARINI ÖDEMİYORLAR

Bir bankaya olan ve Haziran 2025’te ayında yapılması gereken taksit ödemesinin finansal sıkıntılar nedeniyle eksik yapıldığını ifade eden kayyum heyeti, ayrıca sekiz adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçaklarının satış sürecinin devam ettiğini de bildirdi.

Kayyum, Vakıflar Bankası’na Haziran, Eylül ve Aralık 2025 tarihlerinden ödenmesi gerek borçların 26 Mart 2026 tarihine ötelenmesi için anlaşmaya vardıklarını ancak bunun için kuruma ait gayrimenkulleri ipotek ettirmeleri gerektiğini belirtti.

MAHKEMEDEN KAYYUMA ONAY

Mahkeme, 24 Ekim 2025 tarihinde “Kurumun borçlarıyla ilgili finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin bozulması durumunda telafisi güç zararların doğacağı hususu nazara alınarak Türk Hava Kurumu’na ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi için izin ve yetki verilmesine karar verilmiştir” şeklinde hüküm kurdu.

KURUMUN GAYRİMENKULLERİ

Yaklaşık bin 300 civarında gayrimenkulü olan THK’nin hâlâ çok sayıda hava aracı da bulunuyor Ayrıca kurumun ülkenin birçok noktasında devasa arazileri, havaalanları, turizm bölgelerinde taşınmazları, iş merkezleri ve otellerinin de olduğu biliniyor. 2019’dan bu yana yandaşlardan oluşan Kayyum Heyeti tarafından yönetilen THK’nin gayrimenkulleri ve hava araçları ise haraç mezat satılıyor.

AKP’Lİ KAYYUM YÖNETİYOR

THK Kayyum Heyeti Başkanlığı’na geçmişte Başbakanlık Müşavirliği, Yozgat Valiliği görevlerini yürüten ve şimdi de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç atanmıştı. Yurtnaç, 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.