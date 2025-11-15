Kayyum nedeniyle TELE 1’den istifa edenler kurmuştu: TELE 2 Haber'den izleyicilere çağrı

Kayyum atamasının ardından TELE 1’den istifa eden televizyon çalışanlarının kurduğu TELE 2 Haber, yurttaşlardan yeni yayın platformlarında kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi.

Kayyum sonrası TELE 1’den ayrılan çalışanların kurduğu TELE 2 Haber'den yapılan açıklamada, halkın haber alma hakkının savunulmasının amaçlandığı belirtilerek, iktidar baskılarına rağmen gerçeğin cesurca aktarılmasına devam edileceği vurgulandı.

TELE 2 Haber'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye kamuoyunun bildiği gibi 24 Ekim 2025 tarihinde TELE1 televizyonumuza ve internet sitemize haksız ve hukuksuz biçimde kayyım atandı. Kayyım yönetimi TELE1'in bağımsız yayıncılık anlayışını yansıttığı haberleri ve programları yerine, ilk dakikadan itibaren, belgesel yayınına geçti. İnternet sitemize de yeni haber girişlerine yasak getirdi.

"TELE1’DEN 31 EKİM'2025’TE İSTİFA ETTİK"

TELE1’in ekran yüzleri, televizyonumuzun ve internet sitemizin bazı yöneticileri, TELE1.COM.TR yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimine daha ilk gün söylediğimiz gibi 'Sizinle çalışmayacağız, sizi meşrulaştırmayacağız' diyerek TELE1’den 31 Ekim'2025’te istifa ettik. Kararımızı açıklarken, 'Teslim olmayacağız, gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kadro Türkiye’nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir. Bu bir geri çekilme değil, bir direniş ilanıdır. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız' demiştik.

"TELE2 HABER ADIYLA YOLA ÇIKTIK"

Asıl hedefimiz, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın öncülüğünde kurumsallaşan bağımsız ve uluslararası basın ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışımızı, yine bir televizyon kanalında sürdürmek. Ancak bir televizyon kanalının kurulması, yayına başlaması, hem AKP iktidarının tüm tv yayınları üzerinde 'Demokles'in kılıcı' gibi kullandığı RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) onayını, hem de ciddi maddi koşulları gerektirdiğinden, daha fazla zaman kaybetmemek için gerçeğin sesini kamuoyuna duyurmak için ilk adımı attık, TELE2 HABER adıyla yola çıktık. Tek hedefimiz var. Halkın haber alma hakkını savunmak. İktidarın tüm baskılarına ve hukuksuzluklarına rağmen cesurca gerçeği sizlere aktarmak. Yalanlara teslim olmayın. Yeni yayın platformlarımızda bizi yalnız bırakmayın."