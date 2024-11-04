Kayyum nedir? Belediyelere kayyum atanması ne anlama geliyor? Kayyum kararları neden eleştiriliyor?

Türkiye'de AKP iktidarı tarafından terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla belediyelere kayyum atamaları sıklıkla gündeme geliyor. Kayyum ne anlama geliyor ve neden eleştiriliyor? Konunun hukuki ve siyasi boyutlarına bakalım:

KAYYUMUN HUKUKİ ANLAMI

Kayyum, hukuki bir terim olarak, bir kişi ya da kurumun işlerini yürütmesi için devlet tarafından atanan geçici yönetici anlamına gelir. Genellikle mali sorunlar yaşayan şirketler ya da hukuki sorunları olan kurumlar için kayyum atanır. Hukuken kayyum atanması, belirli bir varlığın veya kurumun kendi yönetiminde aksamalar olduğu gerekçesiyle, geçici bir yönetici atayarak işleri düzenlemek amacı taşır.

BELEDİYELERE ATANAN KAYYUMLAR NE İŞ YAPAR?

Türkiye’de özellikle belediyelere kayyum atanması, güvenlik gerekçesiyle veya mali usulsüzlük iddiaları üzerine yapılmaktadır. Belediyelere atanan kayyumlar, seçilmiş belediye başkanları ya da yöneticiler yerine geçici olarak göreve getirilir. Görevleri arasında belediyenin idari işleyişini düzenlemek, mali işlerini yürütmek ve belediyeye ait projeleri yönetmek bulunur. Kayyumlar, belediyenin halka sunmakla yükümlü olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak için gereken adımları atmakla sorumludur.

KAYYUMU KİM ATAR?

Kayyum atamaları, genellikle İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gerçekleştirilir. Bir belediyede yolsuzluk, terör örgütleriyle ilişki veya güvenlik tehdidi gibi iddialar bulunuyorsa, devlet bu durumu halkın güvenliğini sağlama gerekçesiyle değerlendirir ve belediye başkanını görevden alarak bir kayyum atayabilir. Kayyum, atandığı süre boyunca belediyeyi yönetir, belediyenin projelerine devam eder ve topluma sunulan kamu hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlar.

KAYYUM KARARLARI NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Kayyum atamaları, demokratik süreçlere müdahale olarak değerlendirildiği için yoğun eleştiriler almaktadır. Özellikle yerel yönetimlerde, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanması, seçmen iradesine saygı duyulmadığı eleştirilerine yol açmaktadır. Eleştirilerin öne çıkan nedenleri şunlardır:

1- Demokrasiye Müdahale: Belediye başkanlarının halk tarafından seçilmesi, demokrasinin temel ilkelerinden biridir. Kayyum atanması, halkın tercihine müdahale olarak görülür. Bu durum, demokratik sürecin zedelendiği düşüncesini doğurur.

2- Yerel Yönetim Olanaklarının Kısıtlanması: Kayyumların atanması, genellikle yerel halkın ihtiyaçlarını daha az dikkate alan bir yönetim anlayışıyla ilişkilendirilir. Yerel halkın seçtiği yöneticiler yerine dışarıdan atanan kayyumlar, belediyenin asıl amacından saparak yerel önceliklere göre değil, merkezi yönetimin beklentileri doğrultusunda hareket edebilir.

3- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Sorunları: Kayyumların atanması, seçilmiş yöneticilerin denetiminde olması gereken belediye projelerinin, merkezi yönetim kontrolüne geçmesine neden olabilir. Kayyumların halka hesap verme yükümlülüğü seçilmiş belediye başkanlarına kıyasla daha sınırlı olabilir ve bu da halk tarafından şeffaflık eksikliği olarak algılanır.

4- Hizmet Aksaklıkları: Kayyum atanan belediyelerde, özellikle ilk dönemde hizmetlerde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu durum, yerel yönetimin halka ulaşmasını zorlaştırır ve seçilmiş belediye başkanlarının bölge halkının önceliklerini daha iyi anlayıp ona göre hizmet sunduğu eleştirisini doğurur.

KAYYUM UYGULAMASININ HUKUKİ BOYUTU

Kayyum atamaları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yerel yönetim yasalarına dayanılarak yapılmaktadır. Ancak, bu sürecin hukuki boyutu da tartışmalıdır. Eleştirmenler, kayyum atamalarının hukuka uygunluğu kadar, hukukun kötüye kullanılması riskini de dile getirir. Özellikle terörle bağlantılı suçlamalar gibi soyut gerekçelerle belediyelere kayyum atanması, hukuk devleti ilkesinin zedelenmesine yol açabileceği düşünülmektedir.