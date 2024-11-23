Kayyum nöbeti sürüyor, mücadeleye devam

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanması üzerine CHP’lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan yargının siyasallaştığını ifade ederek, “Burada bir hukuki süreç, hukuki olsa önce yargı kararını verir. Arkasından yargı kararına göre İçişleri Bakanlığı bir işlem tesis eder. Yargı kararını vermemiş, İçişleri Bakanlığı işlem tesis etmemiş. Ama Abdülkadir Selvi şimdiden gelecek kayyumların haberini veriyor. Demek ki bu kararlar birtakım yerlerde AKP Genel Merkezi'nde de değil herhalde sarayın koridorlarında veriliyor birileri de bu kararı uyguluyor” dedi.

Özer’in tutuklanmasına itiraz dilekçesi verildiği gün basın açıklamasını kendisinin yaptığını anımsatan Bakan, şöyle devam etti: “Belediye meclis üyelerimiz. Şurada nöbet tutmaya, grupta halkın taleplerinin sorunlarını dinlemeye devam edecek. Biz sokakta olmaya devam edeceğiz. Sivil toplum örgütlerimizi ziyaret etmeye, muhtarlarımızı ziyaret etmeye, esnafımızı gezmeye devam edeceğiz. Çözebileceğimiz sorunları büyükşehir eliyle çözeceğiz. Çözemediğimiz veya kayyumun yapmadığı vermediği hizmeti de halka anlatmaya devam edeceğiz”