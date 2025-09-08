Kayyum partiye alınmayacak

Haber Merkezi

İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum atanmasının arkasından CHP yönetimi İstanbul milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de bugün İstanbul il binasında olmaları için talimat yolladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki eski il başkanlarının binaya girmesinin engellenmesi için Gençlik Kolları ve partililerin insan zinciri oluşturacağı belirtildi.

Milletvekilleri ve PM üyelerinin bir gerginlik yaşanmaması için azami gayret göstermesi de istenirken kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve arkadaşlarının CHP İstanbul il binasına sokulmayacağı belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşlarının ise binadan ayrılmayacağı öğrenildi.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in sosyal medya hesaplarında yorumlara kısıtlama getirdiği ortaya çıktı. Tekin’in kendisine yöneltilen ağır eleştiriler üzerine böyle bir kısıtlamaya gittiği iddia edildi. CHP Lideri Özgür Özel ise partisinin 102’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eymir Gölü’nde düzenlenen CHP 102. Yıl Koşusu’na katıldı. Özel, bir gazetecinin, partisinin 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayına ilişkin bir soru üzerine, "Bugün maraton günü, siz yine engelli koşuya getirdiniz" dedi. Kadıköy’deki maratonu 59 dakikada bitirdiklerini, bugün yaptıkları koşuyu 56 dakikada tamamladıklarını belirten Özel, "Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız" diye konuştu.

ERDOĞAN’A “UZAKTAN KUMANDA” YANITI

Özgür Özel, kendisine yönelik "Uzaktan kumanda ile idare edilen genel başkan" ifadelerini kullanan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap verdi. Özel, "Keşke bugün basının takip ettiği pikaba koysaydık da veya kendisi uzaktan değil de yakından gelse. Şöyle 10 kilometre değil, 100 metreyi beraber koşalım bakalım öyle uzaktan nasıl görülüyor? Yakından nasıl görülüyor? Bir görsün" dedi.

Öte yandan Özel, Nefes Gazetesi’ne yaptığı açıklamada 15 Eylül’de çıkacak bir mutlan kararının dahi olağanüstü kurultayı engelleyemeyeceğini ifade etti. Üç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Özel, "8 Eylül’de örgüt temsilcileri meclisi var. Kemal Bey oranın doğal üyesi tüzükten dolayı. Yani önceki genel başkanlar üyedir. Hem onu hatırlattım. Böyle bir olanak var. Böyle bir toplantı var ve doğal üyesiniz. Benim davet etmem uygun olur diye ben davet ediyorum dedim. Bir de 9 Eylül’deki programa davet ettim. Anıtkabir ve akşam programı var. Onlara davet ettim. Hem de hal hatır sordum genel olarak sohbet ettik ama hani bu konulara hiç girmedik" şeklinde konuştu.

‘TATSIZ DİYALOG OLABİLİRDİ’

Özel, "CHP içindeki bu tartışmalar iktidar partisine hayat öpücüğü gibi görünüyor. Kemal Bey’in ekibiyle ‘Bu iş ne olacak’ diye temas yok mu" sorusunu da "Mersin, Adana ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları ile Engin Özkoç, Kemal Bey’e geçen duruşma öncesi gittiler, konuştular. O süreçte Kemal Bey’le bir ortak zeminimiz olmadığı için yani eğer böyle bir karar gelirse görevi kabul edecek gibi olunca bizim bu konuyu açmamız iki genel başkan arasında boşu boşuna bir anlaşmazlık noktasını konuşma, bir tatsız diyaloğa dönebilir yani. O yüzden konuyu açmadık" diye yanıtladı.