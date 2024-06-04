Kayyum politikaları Beyaz Toros zihniyetidir

Haber Merkezi

İş insanları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay’ın mezarları başındaki anmada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bugün 90’lı yılları geride bıraktığımızı düşünüyoruz, beyaz torosların yerini şimdi kayyum rejimi almıştır” dedi.

JİTEM tarafından İstanbul’da 2 Haziran 1994’te kaçırılarak katledilen iş insanı Savaş Buldan ve Adnan Yıldırım, katledilişlerinin yıl dönümünde İstanbul Avcılar Mezarlığı’nda yapılan mezarları başında anıldı. Buldan’ın eşi DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ın yanı sıra Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile DEM Partili milletvekilleri, Cumartesi Annesi Hamın Tosun, Sebahat Tuncel ile çok sayıda kişi anmaya katıldı.

Buldan, Karay ve Yıldırım’ın fotoğrafların taşındığı anmada, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin saygı duruşunun ardından Buldan, Karay ve Yıldırım’ın mezarlarına karanfiller bırakıldı.

HİÇBİRİ HESAP VERMEDİ

Anmada ilk konuşan Adnan Yıldırım’ın kızı Özlem Yıldırım, Türkiye’de ortada siyasi bir irade olmadığı için faili belli cinayetleri cezasızlıkla sonuçlandığını belirten Yıldırım, cezasızlıkla ödüllendirme politikası 90’lı yıllarda işlenen insanlık dışı cinayetlerin günümüzde de yaşanmamasının sebebi olduğunu söyledi. Yıldırım, "Tarih yaşananları unutmayacak biz de yaşananları asla affetmedi, affetmeyecektir’’ dedi.

Pervin Buldan, ‘‘Bu katliam Tansu Çiller, Mehmet Ağar’ın emriyle fermanlar yazıldı Kürt halkına karşı. Bugüne kadar bu katliamları gerçekleştirenlerin hiçbiri hesabı vermedi. Göstermelik mahkemeler kuruldu, göstermelik ifadeler alında ama hiçbir tutuklama olmadı. Bu ülke Kürt halkına düşmanlık yapan, bu katliamları yaptıklarından dolayı Kürt halkına bir özür borcu var” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise “Bugün 90’lı yılları geride bıraktığımız düşünüyoruz, beyaz Torosların yerini siyah transporter almış, şimdi onların yerini kayyum rejimi ve Kobani kumpas davaları almıştır. Bu kayyumcu zihniyetle halkın iradesini elinden alanlar burada yatan üç canımızın alan zihniyetle aynıdır. Mehmet Ağar’ların ve Tansu Çiller’in yaptığını bugün Erdoğan ve Bahçeli yapıyor. Buna asla geçit vermeyeceğiz” dedi.