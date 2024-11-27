Kayyum protestosunda tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Dersim'de belediyeye kayyum atanmasına yönelik protesto eyleminde polise mukavemet gösterdikleri iddiasıyla tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

Belediye Başkanı Cevdet Konak, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermesi ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınarak yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kayyum olarak atandı.

Belediyeye kayyum atanmasına tepki amaçlı düzenlenen protesto eyleminde “polise mukavemet”, “kamu malına zarar verme” ve “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet" suçlarında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 2’si emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh hakimliğince tutuklanırken, 2’si serbest bırakıldı.

2 kişinin tutuklanmasıyla birlikte kayyuma yönelik düzenlenen protesto eylemine ilişkin tutuklu sayısı 9’a yükseldi.