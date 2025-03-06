Kayyum rektör, Boğaziçi Üniversitesi’ni Avrupa Üniversiteler Birliği'nden çıkarmış

Kayyum rektör Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ni 2001 yılında kurulan Avrupa üniversiteleri arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlayan Avrupa Üniversiteler Birliği'nden çıkardı.

Boğaziçi Üniversitesi, birliğin kurucu üyeleri arasında yer alıyordu.

T24'te yer alan habere göre kayyum rektör Naci İnci, 25 Ocak 2025 tarihinde bir yazıyla ayrılma kararını herhangi bir gerekçe göstermeden Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tebliğ etti.

Üniversite kamuoyu ise konu hakkında bilgilendirilmedi.

BOĞAZİÇİ TÜRKİYE'DEN İLK ÜNİVERSİTE'YDİ

1998-1999 akademik yılında EUA Kurumsal Değerlendirme Programı'na başvurarak değerlendirilen ve üyeliğe kabul edilen Türkiye'deki ilk üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi’ni, Marmara ve İstanbul Üniversitesi (2000-2001), ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi (2002-2003), İTÜ, Erciyes Üniversitesi (2003-2004) ve Ankara Üniversitesi (2004-2005) izlemişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da halen “kolektif üye” kimliği ile Avrupa Üniversiteler Birliği’nin bir parçası. 2025 itibarıyla aralarında ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Kadir Has Üniversite’sinin yer aldığı 56 üniversite, EUA’nın tam veya ortak üyesi olarak birliğin listesinde yer alıyor.