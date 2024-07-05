Kayyum rektör talimat vermişti: Milletvekilleri Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi krize dönüştü

Milletvekillerinden oluşan heyet, Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin talimatıyla ilk aşamada üniversiteye alınmadı. Giriş kapısında arbede yaşandıktan sonra İstanbul Valisi ile görüşerek kısa süreliğine içeri girebilen milletvekilleri, iktidara "Bu üniversiteye zulmetmeyin" çağrısı yaptı.

10 milletvekilinden oluşan heyetin Boğaziçi Üniversitesi'ne girişinde arbede yaşandı. Vekiller ilk aşamada kayyum rektör Naci İnci'nin talimatıyla güvenlik güçleri tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün devam eden mezuniyet töreninde öğrencilere ve akademisyenlere destek olmak için gelen heyette Heyette CHP'li Okan Konuralp, Yüksel Taşkın, Tahsin Ocaklı ve Suat Özçağdaş ile EMEP Milletvekili İskender Bayhan da yer alıyor.

"ENGELLENMEMİZ KANUNSUZ"

Milletvekilleri içeri girmek isterken güvenlik güçleri kol kola girerek vekillerin girişine engel oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kamu kurumu olduğunu belirten milletvekilleri, engellemenin kanunsuz olduğunu belirttiler.

"DENETİM HAKKIMIZ İÇİN GELDİK"

Yaşananlara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise "Ben milletvekili olarak denetim görevi için geliyorum buraya. Cezaevi dışındaki her kuruma girebiliriz. Daha dün ODTÜ'ye gittik orada neden bir şey olmadı? Orada başka burada başka olur mu? Rektör neden rahatsız oluyor?" diye konuştu.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, yetkisini kullanacağını ve kendisine müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek güvenlik güçlerinin oluşturduğu barikata doğru ilerledi.

Akademisyenler, ellerinde dövizlerle milletvekillerin olduğu alana doğru geldi.

"İSTANBUL VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜK"

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada daha bulunan CHP'li Suat Özçağdaş, "Bu akıl tutulması sona ermeli. Yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik İstanbul Valisi ile görüştü. Vali bey süre istedi" dedi.

Bu sırada milletvekilleri bir kez daha içeri girmeye çalıştı ancak güvenlik bu kez de turnikeler önünde girişe engel oldu. Güvenlik güçleri görüntü almaya çalışan gazetecileri de arbede alanından uzaklaştırdı.

Daha sonra içeri alınan milletvekilleri, öğrenci ve akademisyenlerle görüştü. Kısa süre sonra kampüsten çıkan vekiller, giriş önünde basın toplantısı düzenledi.

"BU ÜNİVERSİTEYE ZULMETMEYİN"

Girişte basın toplantısı düzenleyen Suat Özçağdaş, şu mesajları verdi:

"Yaşanmaması gereken her türlü antidemokratik ve rezil iş yaşadık. Her gün yaşarız. Biz bu mücadeleye devam ederiz. Önemli olan bu halka reva görülen demokrasi standardı. Bunu anlamayan iktidara Allah akıl fikir versin. Bu üniversiteye zulmetmeyin. Biz bu üniversitenin kendisinin özgürce seçtiği dekanların atanmasını istiyoruz."

"DAYANIŞMA DUYGULARIMIZI İLETTİK"

Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül ile yaptığı konuşmayı anlattı:

"Bir çözüm bulmaya çalıştık. Bir şekilde vekillerimiz içeri girdi ama bu kez de emniyet personeli tarafından engellenmeye çalışıldılar. Bir görüşme daha yaptık. Vekillerimiz içeri girdiler, hocalarımızla buluşup dayanışma duygularını ilettiler, süreci gözlemlediler ve dışarı çıktılar."