Kayyum rektörden eğitim hakkına gasp

Haber Merkezi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) bir araya gelen öğrenciler, yetersiz ring seferlerine, tasarruf tedbirleri kapsamında sınıfların ısıtılmamasına, öğrenci kulüplerine uygulanan sansüre ve yemekhane zamlarına tepki gösterdi. Öğrenciler, “Taleplerimizin karşılandığını sağlıklı, özgür, şeffaf bir eğitim istiyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aylardır okulda ardı arkası kesilmeyen sorunlarla karşı karşıyayız. Okul tarafından nitelikli eğitim hakkımız gasp ediliyor ve bizden susmamız bekleniyor. Yıldız ve Davutpaşa kampüsleri arasında yapılan ring seferleri günde 3’e düşürüldü. Aynı gün içinde iki kampüste dersi olan öğrenciler mağdur edilirken dakikalarca ring sırası beklemek zorunda bırakılıyoruz. Arkadaşlarımız aylardır kaloriferleri yakılmayan soğuk sınıflarda sınavlara girdi. Dönem başında yemekhane ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kemer sıkma politikaları patronlara çetelere gelince unutuluyor, ekonomik kriz öğrencilerin sırtına yükleniyor.”