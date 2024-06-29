Kayyum sadece bir belediyeyle ilgili değil

Haber Merkezi

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) yerel seçimlerde kazandığı Hakkâri Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilişkin “Emeğimiz, özgürlüğümüz için kayyuma geçit vermeyeceğiz” sloganıyla bugün saat 19:00’da Kartal Meydanı’nda miting düzenleyecek.

Mitingde; Emek, Barış ve Demokrasi güçlerinin basın metni okunacak. Ardından Hakkari Belediye Eşbaşkanı Viyan Tekçe bir konuşma gerçekleştirecek. Mitingde, sanatçılar Onur Akın, Grup Adalılar ve Arhat sahne alacak. Miting hazırlıklarına ilişkin MA’ya konuşan Tertip Komitesi Başkanı Saadet Fırat, mitinge dair tüm hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

Fırat, “Genel güvenliğin yanı sıra Emek, Barış ve Demokrasi güçlerinin kendi oluşturduğu yüzlerce gönüllü arkadaşımız miting için çalışmalarda yer alacak” dedi. Marmara Bölgesi’nin diğer illerinden de katılımın olacağını belirten Fırat, miting günü saat 18.00’da kitlenin Kartal’da bulunan Başak Durağı’ndan büyük bir kortej halinde meydana yürüyeceklerini dile getirdi. Fırat, herkesin kendi flamaları, kendi sesiyle kortejde yer alacağını dile getirdi.

Kayyum politikalarının sadece bir belediyenin meselesi olmadığına dikkat çeken Fırat, “Demokrasi güçlerinin kayyuma karşı olan tutumu, aynı zamanda emek sömürüsü, kadınların yaşadığı sorunlar, halkın ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında emek sömürüsü, gençlerin geleceksiz oluşu gibi sosyal, toplumsal tüm alanlara karşı verdiği bir yanıttır. Yaşamın tüm alanlarına sirayet eden ve demokrasiyi gerektiğinde yok sayabilen anlayışa karşı ses çıkarmak gerekir” dedi.