Kayyum seçimden önce 11 tesisi devretmiş: 290 milyon liraya inşa edilen yapılar için hukuki süreç başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyum döneminde 290 milyon 899 bin liraya yaptırdığı çok sayıda yapı ve tesisin seçimden hemen önce çeşitli kamu kurumlara devredilmesiyle ilgili hukuki süreç başlattı. Kamu parasıyla yaklaşık 300 milyon TL harcanarak inşa edilen 11 tesisin merkezi yönetim kurumlarına devredildiği ve hazine arazisi üzerine inşa edilmesi nedeniyle belediyeye iadesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum yönetimleri döneminde 290 milyon 899 bin liraya yaptırdığı yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, gençlik kampları gibi çok sayıda yapı ve tesisin seçimden hemen önce çeşitli kamu kurumlarına devredilmesiyle ilgili tartışma sürüyor.

Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı ve yaklaşık sekiz yıl boyunca kayyumla yönetilen büyükşehir belediyesinin seçim öncesi bazı yapı ve tesisleri çeşitli devlet kurumlarına devriyle ilgili yeni yönetimin incelemeleri sürüyor.

Taşınmazların iadesine ilişkin hukuki süreci başlattıklarını anlatan belediye yetkilileri, iadenin önündeki en büyük engelin yapıların hazine arazisinde inşa edilmesi olduğunu belirtti. Belediye yetkilileri, kayyumların, ‘yap-devret’ modeliyle inşa ettiği yapılarla belediyenin borç batağına sürüklendiğini belirtti.

3 MİLYAR 345 MİLYON LİRA BORÇ

Göreve başladıktan kısa bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında kayyum yönetiminden aldıkları belediyenin durumuna ilişkin konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 3 milyar 345 milyon lira borç devraldıklarını belirterek, kayyumın seçim öncesi 44 taşınmazı müftülükler, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Çınar Kaymakamlığı'na devrettiğini açıklamıştı.

BÜTÇEDEN 11 YAPI SEÇİMDEN GÜNLER ÖNCE DEVREDİLMİŞ

Yerel seçimle belediyeyi büyük farkla kazanan DEM Partili eş başkanların kayyum yönetimleri döneminde yapılan çalışmalara yönelik yaptıkları incelemelerde, belediyenin bütçesinden yapılan 11 tesisin seçime kısa süre kala çeşitli kurumlara devredildiği belirlendi.

290 milyon 899 bin TL harcanarak devredilen taşınmazlar arasında yer alan yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, gençlik kampları gibi çeşitli yapıların belediyeye iadesine yönelik başlatılan hukuki süreç ise devam ediyor.

Kayyum yönetiminin 31 Mart yerel seçimlere kısa süre kala çeşitli kurumlara devrettiği belediyeye ait olan yapılar şunlar:

-1 Şubat 2024: Kulp ilçesinde yapılan yarı olimpik havuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi. Havuza 20 milyon 52 bin 739,36 TL harcama yapıldı.

-1 Şubat 2024: Hazro ilçesinde 8 milyon 284 bin 783,79 TL harcanan kapalı spor salonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi.

-1 Şubat 2024: Kocaköy ilçesinde 6 milyon 16 bin 364,43 TL harcanan kapalı spor salonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi.

-1 Şubat 2024: Bismil ilçesinde 1000 kişilik kapalı spor salonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi. Yapımına 2022’de başlanan spor salonu için belediye bütçesinden toplamda 73 milyon 97 bin 990 TL harcandı.

-21 Şubat 2024: Çınar ilçesinde yapılan Çınar Bilgi Evi kaymakamlığa devredildi. Bilgi evi için 741 bin 344,95 TL harcandı.

-30 Şubat 2024: Dicle ilçesinde yapılan Selahaddin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı, Orman İşletme Müdürlüğü’ne devredildi. Kamp için 35 milyon 208 bin 566,34 TL harcandı.

-28 Mart 2024: Bismil ilçesinde 20 milyon 303 bin 411,92 TL harcanan yapılan yarı olimpik yüzme havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi.

-28 Mart 2024: Kulp’ta yapılan gençlik merkezi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi. Merkez için 9 milyon 964 bin 738,57 TL harcama yapıldı.

-28 Mart 2024: Bağlar ilçesinde yapılan kapalı spor salonu, yarı olimpik havuz, 3 adet açık basketbol sahası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi. Taşınmazlar için toplam 80 milyon 921 bin 703,29 TL harcandı.

-28 Mart 2024: Eğil ilçesinde yapılan kapalı spor salonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi. Salonun yapımına belediye bütçesinden 25 milyon 701 bin 923,65 TL harcama yapıldı.

-28 Mart 2024: Silvan'da yapılan yarı olimpik havuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi. Havuz için toplam 10 milyon 605 bin 452,05 TL harcandı.