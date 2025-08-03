Kayyum Şişli sokaklarını çöp dağlarına çevirdi

HABER MERKEZİ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın 19 Mart operasyonu kapsamında haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının ardından işbaşına gelen “kayyum başkan” ilçeyi adeta çöp dağına çevirdi.

İstanbul ve Türkiye’nin en zengin ilçesinde sokaklar çöp yığınlarından geçilmez oldu. Biriken çöpler günlerce toplanmazken yurttaşlar ve muhtarlar bu duruma tepkili.

Seçilmiş başkan Resul Emrah Şahan’ın kent uzlaşısı kapsamında tutuklanmasının ardından 23 Mart’ta Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in gelişiyle ilçedeki pek çok çalışmanın durduğunu kaydeden Şişlililer, özellikle toplanmayan çöplerin büyük bir sorun olduğunu kaydettiler.

Başkan Şahan’ın “Temiz Şişli Hareketi” sloganıyla hayata geçirdiği uygulamaları bir bir sekteye uğratan Şişli kayyumunun adeta halkı cezalandırdığını kaydeden ilçe sakinleri, çöplerin günlük düzenli toplanmasını istedi.

NE HİZMET VAR NE MUHATAP

Kayyumun gece-hafta sonu temizlik mesailerini iptal edip çalışanların sayısını azalttığı bu nedenle çöp yığınlarının oluştuğunu ifade eden Şişlililer, bu durumun bir an önce düzelmesini istedi.

Sosyal medyadan da kayyuma tepki gösterilirken Fulya Mahallesi Dayanışma Ağı’ndan yapılan paylaşımda, “Şişli’de çöplerin toplanmamasının sebebi, seçilmiş başkanımız Şahan yerine atanan kayyumdur. Gece/hafta sonu temizlik mesailerini iptal edip süpürgeci sayısını azalttı. Bu sorumsuzluk Şişli halkının sağlığını tehdit ediyor. Şişli sokakları pislik içinde, çöpler toplanmıyor, temizlik yapılmıyor. Çünkü halkın oyuyla seçilen başkan görevden alındı, yerine kayyum atandı! Ne hizmet var ne muhatap! Resul Emrah Şahan göreve dönmeli, kayyum kaymakamlığa geri çekilmelidir!” denildi.