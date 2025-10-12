Kayyum sucuğu bile AKP’liden aldı

Yüzde 49 oy oranıyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Özer’in tutuklanmasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy ise tartışma yaratacak alımlara imza attı.

Esenyurt Belediyesi, merkezi Ümraniye ilçesinde bulunan Artı Genel Tedarik Şirketi’nden önce 19 Ağustos’ta sucuk ve tavuk, ardından 4 Eylül’de kuru gıda aldı. Belediye, iki ayrı alımla şirkete 1 milyon 543 bin TL ödedi.

ŞİRKET AKP YÖNETİCİSİNİN

Kayyum yönetimindeki belediyeye sucuk, tavuk ve kuru gıda satan Artı Genel Tedarik Şirketi ise AKP’li Necmettin Birinci’ye ait. BirGün’ün ulaştığı Birinci de şirketin sahibi olduğunu doğruladı. AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın internet sitesinde Birinci’nin özgeçmişine dair şu bilgiler yer alıyor:

“2001 yılında kurulan AK Parti’nin Genel Merkez Gençlik Kolları’nın kuruluş çalışmalarını yürüttü. Gençlik Kollarının kuruluşuyla birlikte uzun yıllar Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ayrıca, genel merkez bünyesinde birçok görev ve faaliyetlerde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi meclis üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca, 5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği görevini yürüttü. 7’inci Olağan İl Kongresi’nde İl Disiplin Kurulu üyeliği ve İl Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu üyeliği görevlerini üstlendi.”

ESKİ BAŞKANIN EŞİNE AİT

Esenyurt Belediyesi, 5 Ağustos 2025 tarihinde de Çağdaş Ofis Mobilya Şirketi’nden 782 bin TL’lik mobilya aldı. Bu şirket ise Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve eski AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Rüstem Dindarol’un eşi Leyla Dindarol’a ait. BirGün’ün ulaştığı Çağdaş Ofis Mobilya Şirketi’ni yetkilisi, “Ben Leyla Dindarol’un oğluyum. Şirket annemin üzerine ama annem ev hanımı. Şirketle ben ilgileniyorum” dedi.