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Kayyum talimat verdi, Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları ve CHP duyuruları kaldırıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Can Aksoy'un talimatı üzerine, Ahmet Özer’in fotoğrafları ve CHP duyuruları bilboardlardan kaldırıldı.

Güncel
  • 31.10.2024 15:26
  • Giriş: 31.10.2024 15:26
  • Güncelleme: 31.10.2024 15:36
Kaynak: ANKA
Kayyum talimat verdi, Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları ve CHP duyuruları kaldırıldı

31 Mart'ta yüzde 49 oyla başkan seçilen ancak dün gece yarısı tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in fotoğraflarıyla CHP duyuruları ilçedeki bilboardlardan sökülüyor.

KAYYUMUN İLK TALİMATI

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dün gece yarısı tutuklanmış ve yerine bu sabah İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum atanmıştı.

Kayyum Aksoy, sabah saatlerinde Özer'in makam odasında çekilmiş fotoğrafı paylaşırken, gün içinde de ilçe genelindeki bilboardlardan, Ahmet Özer'in fotoğrafları, CHP  ve belediye duyurularının sökülmesi amatör kameraya yansıdı.

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