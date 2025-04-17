Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayyum taşınmazları satıyor

Güncel
  • 17.04.2025 05:00
  • Giriş: 17.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 17.04.2025 05:00
Kayyum taşınmazları satıyor
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi 12 taşınmazı daha satılığa çıkardı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman Belediyesi’ne, 4 Kasım 2024’te kent valisi kayyum olarak atandı. Kayyum Vali Ekrem Canalp, belediyenin 12 taşınmazını satışa çıkardı.

MA’nın haberine göre, 6’sı Huzur 6’sı da Güneykent mahallelerinde bulunan taşınmazların (arsa) ihaleye çıkış tarihleri 17-21 Nisan olarak belirlendi. Toplamda 134 milyon 631 bin 257 TL değer biçilen taşınmazların ihalesi belediyede yapılacak.

BirGün'e Abone Ol