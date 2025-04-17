Kayyum taşınmazları satıyor

Haber Merkezi

Kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi 12 taşınmazı daha satılığa çıkardı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman Belediyesi’ne, 4 Kasım 2024’te kent valisi kayyum olarak atandı. Kayyum Vali Ekrem Canalp, belediyenin 12 taşınmazını satışa çıkardı.

MA’nın haberine göre, 6’sı Huzur 6’sı da Güneykent mahallelerinde bulunan taşınmazların (arsa) ihaleye çıkış tarihleri 17-21 Nisan olarak belirlendi. Toplamda 134 milyon 631 bin 257 TL değer biçilen taşınmazların ihalesi belediyede yapılacak.