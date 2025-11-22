Kayyum Tekin arkasına yargıyı aldı: Televizyona çıkmak için mahkemeye başvurmuş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan, sonrasında partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, Çağlar Cilara'nın sunduğu programa konuk oldu ve Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Medyada kendisine dair eleştiri ve haberlere ilişkin konuşa Tekin, "Elbette eleştirebilirler, kaldı ki biz eleştiriye de açığız. Bir telefon kadar yakınım" ifadelerini kullandı. Cilara'nın "Siz en kolay ulaşılabilen siyasetçilerden birisiniz sözleri üzerine "Tabii ki ama kimse aramıyor. Hatta ben aradım, yayınıza alın, geleyim bir şeyler anlatayım, aklınızda hangi sorular varsa..." ifadelerini kullandı.

Tekin bu cevabının ardından Cilara'nın, "Çıkarmıyorlar mı sizi Halk TV'ye, Sözcü TV'ye, NOW TV'ye?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Hayır. 45 gündür bekliyorum. Şimdi yargıya başvurdum. Yargı yoluyla çıkacağım. Bu benim en doğal hakkımdır. Neden çıkmak istiyorum? Siz yayınlarınıza Aziz İhsan Aktaş'ın suç ortaklarını çıkaracaksınız, bize hakaret edecekler, biz de cevap hakkımızı kullanacağız. Kullanacağım kardeşim. Onların gözünün içine bakarak kullanacağım. Çünkü bizim veremeyeceğimiz hiçbir şey yok."