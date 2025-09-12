Kayyum Tekin ‘görevini’ sürdürüyor: “Büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor”

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın başına İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP’nin Sarıyer'de ‘Genel Başkanlık Çalışma Ofisi’ olarak değiştirilen eski il binasına gelmeyi sürdürüyor.

Partinin yeni il binası olarak gösterdiği Bahçelievler’e gitmeyen Tekin, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Resmi il binasının değişmesi durumunda başka yere gidebileceklerini dile getiren Tekin, "Türkiye'nin neresi olursa olsun çalışmalarımızı yaparız. Yalan yanlış tartışmaların parçası olmak istemiyoruz. Biz de insanız işimizi yapalım. Polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımı üzerim, üzmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Tekin, CHP’nin kurultayına dönük dava ve mutlak butlan tartışmaları için ise "15 Eylül'le meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Sabırla, azimle işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor. Biz CHP'liler, birbirimizle tartışırız, yarışırız ama bir arada oluruz. Sayın İnce'yi iki yıl önce infaz ettiniz. Bugün Sayın İnce ile yan yanayız. Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz. Nokta" diye konuştu.

Gürsel Tekin, “Çağrı heyeti şu anda işini yapamıyor. İlimizde çalışan arkadaşlarımızın gelip işinin başına oturması lazım” dedi.