Kayyum Tekin ortaya çıktı: "Görevimizi yapamadık"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, işgal ettiği Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında uzun süre sonra açıklamalarda bulundu.

Tekin, kayyum heyetinin mahkeme kararı doğrultusunda görevlendirildiğini ve tek görevlerinin İstanbul İl Kongresi'ni yenilemek olduğunu iddia etti.

Yaşanan sürecin "yargı darbesi" olarak nitelendirilmesini eleştiren Tekin, bunun bir darbe olarak tanımlanamayacağını, böyle bir girişime zaten kendilerinin engel olacağını ifade etti.

GENEL MERKEZ'İ SUÇLADI

Tekin, kongrenin yenilenememesinin sorumluluğunun kendilerinde değil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olduğunu ifade etti.

Bu süre içinde genel merkezle hiçbir sağlıklı irtibat kurulmadığını söyleyen Tekin kendilerinin "kayyum" olarak nitelendirilmesine de tepki göstererek, "Bu bir kayyum değildir. Bu bir geçici kuruldur. Geçici kurul ne demektir? 'Sakatlanmış kongreyi yenileyeceksiniz', hepsi budur" şeklinde konuştu.

"KABAHATİMİZ VARSA GELİN SÖYLEYİN"

Tekin devamında şunları kaydetti:

"Biz bağımsız bir kongre yapacaktık. Maalesef bu yapılmadı, buna izin verilmedi. İzin verilmeyince de doğal olarak hala biz görevimizi yapmış durumda değiliz. Yani hukuksuzluğu kendilerine seçim yaparak kapatmak istediler. Eğer bizim bir kabahatimiz varsa gelin söyleyin, öz eleştirimizi yaparız, özür de dileriz. Ama her şeye rağmen partimize, çınarımıza sahip çıkacağız."

Tekin, CHP'nin olağanüstü kongresinde Özgür Çelik'in tek aday olarak yarışıp seçimi kazandığı ve YSK'nin mazbatayı Özgür Çelik'e verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Sadece o kongreyi biz yapmış olacaktık ve bugün yaşanan sorunların hiçbirisi yaşanmamış olacaktı. Onu seçim kuruluna siz sorun. Deyin ki 'Karar defteri çağrı heyetinde, mazbata şeyde Özgür Çelik'te'" ifadelerini kullandı.

"Bu durumda seçim sizin için geçersiz mi oluyor?" sorusuna ise Tekin, "Benim açımdan değil de gidip onu yargıya sorun" yanıtını verdi.