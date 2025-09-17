Kayyum ücretsiz LGS ve LYS kurslarını kapattı

Giriş / Abone Ol
  17.09.2025 05:00
  • Giriş: 17.09.2025 05:00
  • Güncelleme: 17.09.2025 05:00
Esenyurt Belediyesi kayyumu Can Aksoy

Haber Merkezi

Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum yönetimi, İBB ilçede ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu İBB Ders Atölyeleri’ni kapatma kararı aldı.

Cumhuriyet’tin haberine göre, Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 30 Ekim 2024’te tutuklanmasının ardından göreve getirilen kayyum Can Aksoy’un yönettiği belediye, İBB’ye beş yıllığına tahsis edilen ders atölyelerinin tahliyesine karar verdi. Atölyelerde binden fazla öğrenci eğitim alıyordu.

