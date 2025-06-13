Kayyum uygulaması kendiliğinden kalkmaz

Haber Merkezi

"Kent Uzlaşısı"na ilişkin "terör" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Hüseyin Ersöz, müvekkilinin görevinden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasının iptali istemli davada İdare Mahkemesince alınan "bekletici mesele" kararına ilişkin, "İstanbul 9. İdare Mahkemesi bu uygulamaların dayanağını oluşturan Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu konusundaki değerlendirmelerimizi inandırıcı bulduğunu, bunları ciddiye aldığını, bundan dolayı da konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdığını ifade etmiş oldu bir kez daha. Bu Ahmet Özer kararı sonrasındaki ikinci kararı oluşturuyor. Bu çerçevede özellikle belediyelerle ilgili kayyım uygulamalarının hukuki dayanağının ortadan kalkması tarafından da özellikle Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak olan değerlendirmenin önem taşıdığını düşünüyoruz" dedi.